https://sputnik-georgia.ru/20220427/lyaylyatul-kadr-2022-kak-provesti-noch-moguschestva-molitvy-i-traditsii-266263141.html

Ляйлятуль-кадр 2022: как провести Ночь Могущества, молитвы и традиции

Ляйлятуль-кадр 2022: как провести Ночь Могущества, молитвы и традиции

Ляйлятуль-кадр или Ночь могущества и предопределения, самая важная в году для каждого мусульманина - Аллах в эту ночь ниспослал первые суры Священного Корана Пророку Мухаммеду

2022-04-27T14:00+0400

2022-04-27T14:00+0400

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справки

религия

рамадан

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Точное время наступления Ляйлятуль-кадр никто не знает. По некоторым источникам она приходится на 27 число Рамадана, то есть в 2022-м по григорианскому календарю в большинстве мусульманских стран эта ночь выпадает с 27 на 28 апреля.Как провести Ляйлятуль-кадр, какие традиции нужно соблюдать и какие возносить молитвы в Ночь Могущества, читайте в материале Sputnik Грузия.Ляйлятуль-кадрВ Коране Ляйлятуль-кадр посвящена целая сура, где говорится, что Ночь могущества и предопределения лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.В Священной книге мусульман говорится, что в Ночь могущества и предопределения на землю спускаются ангелы, а произносимая молитва обладает гораздо большей силой, чем все молитвы, вместе взятые в году.Именно в Ляйлятуль-кадр на небесах предопределяется жизненный путь каждого человека, и если провести эту ночь в молитвах, в осознании своих деяний и возможных ошибок, то Всевышний будет милостив и простит грехи.Поэтому Ночь могущества и предопределения по традиции нужно провести в мечети, вознося молитвы и воздавая хвалу Господу.В Коране сказано, что Ляйлятуль-кадр приходится на одну из десяти последних ночей Рамадана, но точное время наступления Ночи могущества и предопределения остается неизвестным.Пророк Мухаммед говорил, что Ночь могущества и предопределения может наступить в любое нечетное число начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью месяца Рамадан. Поэтому правильным посвятить молитвам все эти ночи.Определить наступление Ляйлятуль-кадр можно и по особым признакам. Обычно в Ночь могущества и предопределения погода стоит безоблачная и без осадков, не бывает ни особо жарко, ни холодно. Эта ночь бывает тихой и безмятежной, ясно светит Луна, звезды и метеоры не падают.Ночь могущества и предопределения имеет свое необычное сияния, а солнце наутро восходит как полная луна – без ослепляющих лучей, с нежным светом. Правоверные говорят, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с солнцем.Традиции в ИсламеВ ожидании Ночи могущества и предопределения правоверный по традиции должен выполнять дополнительные намазы, совершать благие дела, просить прощения за совершенные грехи и стараться в обращении к Всевышнему с дуа (мольба).Во время ночей, на которые может прийтись Ляйлятуль-кадр, прежде всего следует читать дополнительную ночную молитву таравих, добровольный намаз, который длится до зари. Также рекомендуется провести эту ночь в обращении с мольбами к Создателю.В Ночь могущества и предопределения Пророк наставлял читать следующую дуа: "Аллахумма иинака гафу, тухаббаль гафу фагафа ганна". Слова этой мольбы означают: "О, Аллах! Воистину Ты всепрощающий, милостив к каждому, кто просит прощения, прости наши прегрешения".Тем, кто не в состоянии провести всю ночь в богослужении, желательно молиться хотя бы последнюю треть ночи.В Ночь могущества и предопределения мусульмане по традиции читают Священный Коран, стараются возместить пропущенные намазы, простить былые обиды, проанализировать свои ошибки и строить достойные планы на будущее.Правоверные должны помнить, что Аллах даровал им Ляйлятуль-кадр как особую милость и потому важно не пропустить ее. Ведь многочисленные хадисы свидетельствуют о том, что молитвы, вознесенные в Ночь могущества и предопределения, принимаются.Для мусульман Рамадан – священный месяц поста, молитв и благочестивых дел. В этот период правоверные по традиции воздерживаются от еды, питья и развлечений в течение всего светлого времени суток. Пищу правоверные принимают до восхода или после заката солнца.Одной из форм поклонения, особенно в период Рамадана, является итикаф. Суть этого ритуала – посвящение себя Всевышнему, совершая молитвы, читая в мечети Коран на выбранный период времени, от одного часа до последних десяти дней Рамадана.В большинстве мусульманских стран Рамадан в 2022-м начался 1 апреля с закатом солнца и завершится 1 мая вечером, после чего начнется праздник Разговения или Ураза-Байрам – одно из главных событий в Исламе.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , рамадан