https://sputnik-georgia.ru/20220427/moshenniki-v-sotssetyakh-vydavali-sebya-za-predstaviteley-odnogo-iz-evropeyskikh-bankov-266262092.html

Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков

Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков

Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в соцсетях информации о льготных кредитах 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T13:20+0400

2022-04-27T13:20+0400

2022-04-27T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в присвоении крупной суммы денег жертв мошеннической схемы в соцсети, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Расследование совместно провели Генеральная прокуратура с Следственная служба министерства финансов. В ходе расследования выяснилось, что денежные средства граждан Грузии, заинтересованных в получении льготного кредита, необходимых для оформления заявки на получение кредита, его страхования и других фиктивных целей, были обманным путем переведены на банковские счета преступников как внутри страны, так и за ее пределами.Пока обвинение в мошенничестве предъявлено одному члену преступной группы. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления других членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в социальных сетях информации о льготных кредитах или других выгодных сделках, а в случае таких подозрительных предложений обращаться в ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, facebook, грузия, новости