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Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков
Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков
Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в соцсетях информации о льготных кредитах 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T13:20+0400
2022-04-27T13:20+0400
2022-04-27T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в присвоении крупной суммы денег жертв мошеннической схемы в соцсети, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Расследование совместно провели Генеральная прокуратура с Следственная служба министерства финансов. В ходе расследования выяснилось, что денежные средства граждан Грузии, заинтересованных в получении льготного кредита, необходимых для оформления заявки на получение кредита, его страхования и других фиктивных целей, были обманным путем переведены на банковские счета преступников как внутри страны, так и за ее пределами.Пока обвинение в мошенничестве предъявлено одному члену преступной группы. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления других членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в социальных сетях информации о льготных кредитах или других выгодных сделках, а в случае таких подозрительных предложений обращаться в ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, facebook, грузия, новости
Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков
13:20 27.04.2022 (обновлено: 13:58 27.04.2022)
Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в соцсетях информации о льготных кредитах
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в присвоении крупной суммы денег жертв мошеннической схемы в соцсети, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Расследование совместно провели Генеральная прокуратура с Следственная служба министерства финансов.
"В ходе расследования было установлено, что члены преступной группы создали фейковую страницу в социальной сети Facebook* и разместили информацию с целью обмана потенциальных потерпевших о выдаче льготных кредитов на сумму от 5 тысяч до 1 миллиона евро аккредитованным в Европе банковским учреждением", – говорится в заявлении.
В ходе расследования выяснилось, что денежные средства граждан Грузии, заинтересованных в получении льготного кредита, необходимых для оформления заявки на получение кредита, его страхования и других фиктивных целей, были обманным путем переведены на банковские счета преступников как внутри страны, так и за ее пределами.
Пока обвинение в мошенничестве предъявлено одному члену преступной группы. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления других членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к размещаемой в социальных сетях информации о льготных кредитах или других выгодных сделках, а в случае таких подозрительных предложений обращаться в ведомство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская