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"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка
"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T19:31+0400
2022-04-27T19:31+0400
2022-04-27T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Выставка новых работ грузинской художницы Тамар Хмиадашвили "Невидимые лица" проходит в столичной галерее Dédicace Gallery, говорится в сообщении организаторов.Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица.Посетить выставку можно будет до 29 апреля.Тамар Хмиадашвили родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств. Как художник она работает в разных медиа. Принимала участие в выставках, проводимых в Грузии и Европе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, европа
"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица
ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Выставка новых работ грузинской художницы Тамар Хмиадашвили "Невидимые лица" проходит в столичной галерее Dédicace Gallery, говорится в сообщении организаторов.
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица.
"Попытки персонажей "Невидимых лиц" приспособиться к окружающей среде превратятся в попытку безуспешных действий, и в конечном итоге среда приспособит персонажей и их лица", - говорят организаторы.
Посетить выставку можно будет до 29 апреля.
Тамар Хмиадашвили родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств. Как художник она работает в разных медиа. Принимала участие в выставках, проводимых в Грузии и Европе.