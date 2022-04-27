https://sputnik-georgia.ru/20220427/nevidimye-litsa-v-tbilisi-prokhodit-interesnaya-vystavka-266270978.html

"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка

"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка

Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T19:31+0400

2022-04-27T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Выставка новых работ грузинской художницы Тамар Хмиадашвили "Невидимые лица" проходит в столичной галерее Dédicace Gallery, говорится в сообщении организаторов.Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица.Посетить выставку можно будет до 29 апреля.Тамар Хмиадашвили родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств. Как художник она работает в разных медиа. Принимала участие в выставках, проводимых в Грузии и Европе.

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