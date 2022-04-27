Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220427/nevidimye-litsa-v-tbilisi-prokhodit-interesnaya-vystavka-266270978.html
"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка
"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T19:31+0400
2022-04-27T19:31+0400
грузия
новости
культура
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260435751_916:62:2966:1215_1920x0_80_0_0_ae1eb1b9c8970d3396ae762233d2932e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Выставка новых работ грузинской художницы Тамар Хмиадашвили "Невидимые лица" проходит в столичной галерее Dédicace Gallery, говорится в сообщении организаторов.Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица.Посетить выставку можно будет до 29 апреля.Тамар Хмиадашвили родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств. Как художник она работает в разных медиа. Принимала участие в выставках, проводимых в Грузии и Европе.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260435751_983:66:3018:1592_1920x0_80_0_0_ee62101698b758360a08d61aede97786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, европа

"Невидимые лица": в Тбилиси проходит интересная выставка

19:31 27.04.2022
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкБаст - Мария-Антуанетта. Выставка "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Баст - Мария-Антуанетта. Выставка Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица
ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Выставка новых работ грузинской художницы Тамар Хмиадашвили "Невидимые лица" проходит в столичной галерее Dédicace Gallery, говорится в сообщении организаторов.
Главный смысл экспозиции – бездействие, в результате которого персонажи теряют свои лица.
"Попытки персонажей "Невидимых лиц" приспособиться к окружающей среде превратятся в попытку безуспешных действий, и в конечном итоге среда приспособит персонажей и их лица", - говорят организаторы.
Посетить выставку можно будет до 29 апреля.
Тамар Хмиадашвили родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную академию художеств. Как художник она работает в разных медиа. Принимала участие в выставках, проводимых в Грузии и Европе.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0