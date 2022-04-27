https://sputnik-georgia.ru/20220427/printsipy-margvelashvili-i-natsdvizheniya-sblizilis--deputat-266261564.html

Принципы Маргвелашвили и "Нацдвижения" сблизились – депутат

Принципы Маргвелашвили и "Нацдвижения" сблизились – депутат

Член парламента прокомментировал слухи о возможном назначении Маргвелашвили председателем главной оппозиционной партии страны 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T12:40+0400

2022-04-27T12:40+0400

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георгий маргвелашвили

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Принципы экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили очень сблизились с принципами самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Ранее телекомпания "Рустави 2" распространила информацию о возможном назначении Маргвелашвилил на пост председателя "Нацдвижения". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили, основателя партии, и партия уже приняла решение по этому вопросу.Кто будет председателем "Национального движения", не имеет существенного значения, так как практически всеми процессами управляет заключенный Саакашвили, подчеркнул Мачарашвили.За время нахождения Саакашвили в заключении Маргвелашвили посещал его несколько раз. Кроме того, 15 апреля Маргвелашвили посетил Украину вместе с лидерами "Национального движения". По его словам, решение поехать в Киев он принял после беседы с Саакашвили.Сам Маргвелашвили вскоре опроверг данное сообщение и предположил, что все это выдумали, чтобы перекрыть скандал с аудиозаписями, предположительно, разговора миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада из-за событий на Украине.Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал эти записи монтажом, а их создание и распространение – частью кампании по распространению дезинформации, чтобы вызвать беспорядки в Грузии и втянуть ее в войну.

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георгий маргвелашвили, политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое нацдвижение, грузинская мечта