https://sputnik-georgia.ru/20220427/prodolzheniya-ne-budet---premer-gruzii-prokommentiroval-razgovory-o-referendume-v-yuo-266270786.html

"Продолжения не будет" - премьер Грузии прокомментировал разговоры о референдуме в ЮО

"Продолжения не будет" - премьер Грузии прокомментировал разговоры о референдуме в ЮО

Глава грузинского правительства уверяет, что референдума в ЮО не будет 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T19:01+0400

2022-04-27T19:01+0400

2022-04-27T19:15+0400

грузия

политика

новости

давид залкалиани

цхинвальский регион

северная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259890733_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_36d7a43aea26af0a02de1ca7598fa40b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется, что разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии не будут иметь продолжения.Ранее де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.По словам главы грузинского правительства, для этого необходима тесная коммуникация с партнерами."Мы должны постоянно быть с ними в тесной координации и должны постоянно обмениваться информацией по этому поводу", - подчеркнул премьер.Ранее Давид Залкалиани, на то время глава МИД Грузии, заявил, что никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

цхинвальский регион

северная осетия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, давид залкалиани, цхинвальский регион, северная осетия