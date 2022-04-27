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"Продолжения не будет" - премьер Грузии прокомментировал разговоры о референдуме в ЮО
"Продолжения не будет" - премьер Грузии прокомментировал разговоры о референдуме в ЮО
Глава грузинского правительства уверяет, что референдума в ЮО не будет 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T19:01+0400
2022-04-27T19:01+0400
2022-04-27T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется, что разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии не будут иметь продолжения.Ранее де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.По словам главы грузинского правительства, для этого необходима тесная коммуникация с партнерами."Мы должны постоянно быть с ними в тесной координации и должны постоянно обмениваться информацией по этому поводу", - подчеркнул премьер.Ранее Давид Залкалиани, на то время глава МИД Грузии, заявил, что никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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грузия, политика, новости, давид залкалиани, цхинвальский регион, северная осетия
"Продолжения не будет" - премьер Грузии прокомментировал разговоры о референдуме в ЮО
19:01 27.04.2022 (обновлено: 19:15 27.04.2022)
Глава грузинского правительства уверяет, что референдума в ЮО не будет
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется, что разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии не будут иметь продолжения.
Ранее де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.
"Хочу выразить надежду, что безусловно, этому не будет продолжения. Но, с другой стороны, мы не должны быть спокойны… Безусловно, мы всегда должны быть мобилизованы", - заявил Гарибашвили журналистам.
По словам главы грузинского правительства, для этого необходима тесная коммуникация с партнерами.
"Мы должны постоянно быть с ними в тесной координации и должны постоянно обмениваться информацией по этому поводу", - подчеркнул премьер.
Ранее Давид Залкалиани, на то время глава МИД Грузии, заявил, что никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.