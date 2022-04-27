https://sputnik-georgia.ru/20220427/saakashvili-ne-poluchil-posylku-vsego-raz--zayavlenie-penitentsiarnoy-sluzhby-266260123.html

Саакашвили не получил посылку всего раз – пенитенциарная служба

Саакашвили не получил посылку всего раз – пенитенциарная служба

В основанной Михаилом Саакашвили партии заявили, что в тюрьме экс-президенту "перекрыли все пути для получения еды" 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T11:49+0400

2022-04-27T11:49+0400

2022-04-27T12:49+0400

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который отбывает наказание в руставской тюрьме №12, не получал посылку всего сутки, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе после визита к Саакашвили заявила, что заключенному "перекрыли все пути для получения еды". По ее словам, Саакашвили мог получать только три вида еды, которую передавали ему в виде посылок, но администрация тюрьмы их запретила.Пенитенциарная служба также напомнила о том, что на территории тюрьмы работает магазин."В целях информирования общественности поясняем, что М. Саакашвили может купить все продукты питания, не запрещенные уставом учреждения, в магазине, расположенном на территории учреждения, на средства, начисленные на его карту", - отмечено в заявлении. Кроме того, для Саакашвили, как и для остальных заключенных, предусмотрено трехразовое питание.Пенитенциарная служба также опровергла информацию, распространенную рядом СМИ, о возможном отравлении Саакашвили или его интоксикации препаратами. Целью этой дезинформации является деморализация сотрудников тюрьмы, дискредитация их профессиональной деятельности и очернение репутации ведомства, сказано в заявлении.Как написал в социальной сети адвокат Саакашвили Ника Гварамия, Саакашвили не голодает, а просто не может есть. Поэтому он питался лишь обезжиренным сыром сулгуни и огурцами.Сторонники Саакашвили требуют его перевода в заграничную клинику.На последнем заседании суда экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Помощь медиков понадобилась подсудимому и во время судебного заседания. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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михаил саакашвили, новости, грузия