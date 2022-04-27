https://sputnik-georgia.ru/20220427/skandalnaya-audiozapis-pochemu-natsdvizhenie-nedovolno-kasyanovym-266259823.html

Скандальная аудиозапись: почему "Нацдвижение" недовольно Касьяновым?

Скандальная аудиозапись: почему "Нацдвижение" недовольно Касьяновым?

Речь идет об аудиозаписи, предположительно, одного из лидеров "Нацдвижения" Георгия Барамидзе, который нецензурно выражается в адрес Касьянова 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T11:31+0400

2022-04-27T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" недовольны тем, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов объективно оценил поддержку Грузии, заявил депутат от большинства Георгий Цагареишвили.Во вторник СМИ распространили аудиозапись, предположительно, одного из лидеров "Нацдвижения" Георгия Барамидзе, который нецензурно выражается в адрес Касьянова. В записи, аутентичность которой не подтверждена, предположительно, Барамидзе говорит, что имеет отношения с людьми в МИДе Украины, и что он им написал по поводу Касьянова. Конкретно о чем идет речь, в записи не уточняется.Вскоре сам Барамидзе подтвердил достоверность записи и отметил, что он сказал эти слова в одном из чатов партии. По словам Барамидзе, распространением аудиозаписи еще раз подтвердилось, что "Грузинская мечта" их прослушивает. Ранее правящая партия не раз обвиняла "Нацдвижение" в попытке втянуть Грузию в войну на фоне событий на Украине и даже называла ее "партией войны".Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия.Грузия отказалась вводить санкции против России, но при этом соблюдает международные финансовые санкции, введенные против России. Грузия также оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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