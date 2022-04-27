https://sputnik-georgia.ru/20220427/tbilisskaya-konservatoriya-otmetit-svoy-105-letniy-yubiley-266257293.html
Тбилисская консерватория отметит свой 105-летний юбилей
Тбилисская консерватория отметит свой 105-летний юбилей
На вечере прозвучат произведения Оффенбаха, Верди, Россини, Бетховена и Малера 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T10:37+0400
2022-04-27T10:37+0400
2022-04-27T10:37+0400
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
грузия
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили отметит свой 105-летний юбилей 1 мая гала-концертом и церемонией награждения, говорится в сообщении организаторов.На вечере выступит студенческих оркестр консерватории, руководить которым будут дирижеры Заза Азмаипарашвили и Леван Джагаев. На сцене прозвучат произведения Оффенбаха, Верди, Россини, Бетховена и Малера.О консерваторииЗнаменитая Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – это не просто музыкальное высшее учебное заведение в столице Грузии, это центр культурно-музыкальной жизни Тбилиси, на протяжении века привлекавший в город выдающихся музыкантов и исполнителей со всего света.Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили – первое высшее учебное заведение в Грузии, открытое 1 мая 1917 года. На протяжении долгих лет Тбилисская консерватория была единственной музыкальной школой европейского типа на целом Кавказе.Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. Именем же великого грузинского певца Вано Сараджишвили консерватория была названа в 1947 году. В разные годы Тбилисской консерваторией руководили известные грузинские и русские музыканты.Среди них – Николай Николаев, Александр Черепнин и Михаил Ипполитов-Иванов, основоположники новой грузинской композиторской музыки Закария Палиашвили, Димитрий Аракишвили, а также выдающиеся композиторы Григор Киладзе, Шалва Мшвелидзе, Вано Гокиели, Иона Туския, Отар Тактакишвили, Сулхан Цинцадзе, Нодар Габуния и Манана Доиджашвили.
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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, культура, новости, тбилиси
Тбилисская консерватория отметит свой 105-летний юбилей
На вечере прозвучат произведения Оффенбаха, Верди, Россини, Бетховена и Малера
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили отметит свой 105-летний юбилей 1 мая гала-концертом и церемонией награждения, говорится в сообщении организаторов.
На вечере выступит студенческих оркестр консерватории, руководить которым будут дирижеры Заза Азмаипарашвили и Леван Джагаев. На сцене прозвучат произведения Оффенбаха, Верди, Россини, Бетховена и Малера.
О консерватории
Знаменитая Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили – это не просто музыкальное высшее учебное заведение в столице Грузии, это центр культурно-музыкальной жизни Тбилиси, на протяжении века привлекавший в город выдающихся музыкантов и исполнителей со всего света.
Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили – первое высшее учебное заведение в Грузии, открытое 1 мая 1917 года. На протяжении долгих лет Тбилисская консерватория была единственной музыкальной школой европейского типа на целом Кавказе.
Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. Именем же великого грузинского певца Вано Сараджишвили консерватория была названа в 1947 году. В разные годы Тбилисской консерваторией руководили известные грузинские и русские музыканты.
Среди них – Николай Николаев, Александр Черепнин и Михаил Ипполитов-Иванов, основоположники новой грузинской композиторской музыки Закария Палиашвили, Димитрий Аракишвили, а также выдающиеся композиторы Григор Киладзе, Шалва Мшвелидзе, Вано Гокиели, Иона Туския, Отар Тактакишвили, Сулхан Цинцадзе, Нодар Габуния и Манана Доиджашвили.