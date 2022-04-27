https://sputnik-georgia.ru/20220427/tsentralnaya-avtomagistral-v-gruzii-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya-266266154.html
Центральная автомагистраль в Грузии будет закрыта в ночное время
Центральная автомагистраль в Грузии будет закрыта в ночное время
Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T16:24+0400
2022-04-27T16:24+0400
2022-04-27T16:06+0400
дороги
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
министерство инфраструктуры и регионального развития
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобильное движение через Горийский тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 29 апреля, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Ограничения в тоннеле, который расположен на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связаны с профилактическими работами.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, отмечают в ведомстве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития
Центральная автомагистраль в Грузии будет закрыта в ночное время
Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобильное движение через Горийский тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 29 апреля, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Ограничения в тоннеле, который расположен на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связаны с профилактическими работами.
В частности, 29 апреля с 00:00 до 03:00 по местному времени в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 03:00 до 06:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.
В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, отмечают
в ведомстве.