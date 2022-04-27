https://sputnik-georgia.ru/20220427/tsentralnaya-avtomagistral-v-gruzii-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya-266266154.html

Центральная автомагистраль в Грузии будет закрыта в ночное время

Центральная автомагистраль в Грузии будет закрыта в ночное время

Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T16:24+0400

2022-04-27T16:24+0400

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дороги

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобильное движение через Горийский тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 29 апреля, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Ограничения в тоннеле, который расположен на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, связаны с профилактическими работами.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения, отмечают в ведомстве.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития