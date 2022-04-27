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Украинские беженцы и COVID-19 - что обсуждал российский "Красный крест" в Тбилиси
Украинские беженцы и COVID-19 - что обсуждал российский "Красный крест" в Тбилиси
Российский "Красный крест" активно работает в направлении помощи украинским беженцам, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил председатель... 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T21:22+0400
2022-04-27T21:22+0400
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Представители российского "Красного креста" принимают участие в XI Европейской региональной конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, которая проходит в Тбилиси."На территории России уже около полутора миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, которые находятся в пунктах временного размещения и вне их, у родственников, знакомых, друзей", - заявил Савчук.По его словам, российский "Красный крест" активно помогает в поиске родственников и членов семей беженцев и вынужденных переселенцев. По словам Савчука, на конференции также обсуждались климатические проблемы и вызовы пандемии COVID-19.
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видео, мультимедиа, красный крест, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, эксклюзив sputnik грузия, видео
Украинские беженцы и COVID-19 - что обсуждал российский "Красный крест" в Тбилиси
21:22 27.04.2022 (обновлено: 21:24 27.04.2022)
Российский "Красный крест" активно работает в направлении помощи украинским беженцам, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил председатель организации Павел Савчук
Представители российского "Красного креста" принимают участие в XI Европейской региональной конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, которая проходит в Тбилиси.
"На территории России уже около полутора миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, которые находятся в пунктах временного размещения и вне их, у родственников, знакомых, друзей", - заявил Савчук.
По его словам, российский "Красный крест" активно помогает в поиске родственников и членов семей беженцев и вынужденных переселенцев. По словам Савчука, на конференции также обсуждались климатические проблемы и вызовы пандемии COVID-19.