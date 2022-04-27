https://sputnik-georgia.ru/20220427/ukrainskie-bezhentsy-i-covid-19---chto-obsuzhdal-rossiyskiy-krasnyy-krest-v-tbilisi-266274225.html

Украинские беженцы и COVID-19 - что обсуждал российский "Красный крест" в Тбилиси

Украинские беженцы и COVID-19 - что обсуждал российский "Красный крест" в Тбилиси

Российский "Красный крест" активно работает в направлении помощи украинским беженцам, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил председатель... 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T21:22+0400

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мультимедиа

красный крест

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

эксклюзив sputnik грузия

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Представители российского "Красного креста" принимают участие в XI Европейской региональной конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, которая проходит в Тбилиси."На территории России уже около полутора миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, которые находятся в пунктах временного размещения и вне их, у родственников, знакомых, друзей", - заявил Савчук.По его словам, российский "Красный крест" активно помогает в поиске родственников и членов семей беженцев и вынужденных переселенцев. По словам Савчука, на конференции также обсуждались климатические проблемы и вызовы пандемии COVID-19.

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