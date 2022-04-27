https://sputnik-georgia.ru/20220427/v-gruzii-prodolzhaetsya-kontrol-za-kachestvom-vinograda-266267999.html

В Грузии продолжается контроль за качеством винограда

В Грузии продолжается контроль за качеством винограда

Программа кадастра виноградников реализуется Национальным агентством вина с 2014 года 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T17:04+0400

2022-04-27T17:04+0400

2022-04-27T17:04+0400

виноград

грузия

новости

давид маградзе

мцхета-мтианети

самцхе-джавахети

кахети

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Программа "Кадастра виноградников" в текущем году будет реализована в нескольких регионах Восточной Грузии: Квемо и Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети, сообщает Национальное агентство вина.Программа кадастра виноградников реализуется Национальным агентством вина с 2014 года. В прошлом году этап программы был завершен в виноградарских районах Кахети и Рача-Лечхуми.Подробности и важность программы обсудили заместитель председателя Национального агентства вина Зураб Вачарадзе и начальник управления кадастра виноградарства Давид Маградзе на рабочих встречах с главами администраций указанных регионов.Регионы Картли, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети известны разнообразием и уникальностью сортов винограда. Среди распространенных здесь сортов китайское, горули мцване, будешури тетри, тавквери, шавкапито, ассирийское черное, а также редкие сорта: дзелшави, чкапа, данахарули, меликуда картлис, чрога и другие. Помимо местных сортов, в Картли распространены такие иностранные сорта, как алиготе, пино черное, белое и др.Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения Ртвели (сбора урожая винограда).

мцхета-мтианети

самцхе-джавахети

кахети

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виноград, грузия, новости, давид маградзе, мцхета-мтианети, самцхе-джавахети, кахети, национальное агентство вина