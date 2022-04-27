https://sputnik-georgia.ru/20220427/vazhnost-strategicheskogo-partnerstva-obsudili-glava-mid-gruzii-i-prezident-azerbaydzhana-266264146.html

Глава МИД Грузии и Алиев обсудили вопросы стратегического партнерства

Глава МИД Грузии и Алиев обсудили вопросы стратегического партнерства

Грузия и Азербайджан подтвердили тесную дружбу и стратегическое партнерство между странами 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T14:19+0400

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азербайджан

грузино-азербайджанские отношения

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Баку отметили важность сотрудничества между странами в разных сферах для обеспечения стабильности и развития в регионе, говорится в сообщении на сайте МИД.Дарчиашвили отправился в Азербайджан с двухдневным официальным визитом во вторник. Визит начался с церемонии возложения венка к памятнику общенационального лидера страны Гейдара Алиева.На встрече Дарчиашвили и Алиев подтвердили тесную традиционную дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами. Они также положительно оценили осуществляемые успешные совместные экономические проекты.Министр иностранных дел Грузии особо подчеркнул личный вклад Ильхама Алиева в углубление тесного партнерства и дружбы между двумя странами.Стороны обсудили вопросы безопасности в мире и в регионе, и подчеркнули важность мира и стабильности в свете существующих вызовов.Дарчиашвили поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.На встрече было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном. Илья Дарчиашвили передал президенту Алиеву приветствие и приглашение в Тбилиси от главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили.В рамках двухдневного официального визита Илья Дарчиашвили проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой, а также со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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грузия, новости, илья дарчиашвили, ильхам алиев, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения