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"Войны не будет" – в Грузии ответили на заявление Арестовича

"Войны не будет" – в Грузии ответили на заявление Арестовича

Заявление Арестовича стало предметом критики среди правящей партии и представителей парламентской оппозиции 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T15:05+0400

2022-04-27T15:05+0400

2022-04-27T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Действующие власти Грузии не допустят войны на территории страны, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя очередное заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями очень старается угодить России.По ее словам, каскад разных заявлений Арестовича за последние дни подтверждают одно и то же."Когда мы говорили, что налицо координированные усилия, главной целью которого было втянуть Грузию как государство, так и его народ в военные действия, то это оставалось заявлением наших властей. Однако сейчас для всех ясно, что наши заявления в связи с этим были реальными", – отметила она.Заявления Арестовича очень надоели и на них вообще не стоит обращать внимание, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.Ранее правящая партия не раз обвиняла основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение" в попытке втянуть Грузию в войну на фоне событий на Украине и даже называла ее "партией войны"."Нацдвижение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия.Реакция оппозицииЗаявление Арестовича стали предметом критики и среди представителей парламентской оппозиции."Это тот случай, когда я категорически не разделяю его мнение, наблюдение или план… Сейчас что-то предпринимать вооруженным путем в направлении Абхазии и Цхинвали неприемлемо и исключено", – заявил экс-спикер парламента Грузии, депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили на брифинге.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия, в свою очередь, отметила, что Грузия намерена решать свои территориальные проблемы исключительно мирным путем."Грузия имеет международно признанное обязательство обеспечивать территориальную целостность только мирным путем. Люди, проживающие на оккупированных территориях, являются нашими гражданами, и военная агрессия не соответствует европейским стремлениям Грузии", – сказала Акубардия.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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