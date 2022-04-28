https://sputnik-georgia.ru/20220428/chlen-oppozitsionnoy-partii-zaderzhan-za-neuvazhenie-k-sudu-266298039.html
Член оппозиционной партии задержан за неуважение к суду
Член оппозиционной партии задержан за неуважение к суду
Задержанный выражал неуважение к суду и оскорбил прокуроров и судью, заявили в прокуратуре 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T21:11+0400
2022-04-28T21:11+0400
2022-04-28T22:19+0400
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михаил саакашвили
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава задержан за неуважение к суду, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Следствие установило, что Кикава 28 марта во время рассмотрения дела о событиях 7 ноября 2007 года, по которому обвиняемым проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выражал неуважение к суду и, несмотря на предупреждения, нарушил общественный порядок, оскорбил прокуроров и судью, говорится в сообщении.Прокуратура в ближайшее время намерена обратиться в суд для избрания Кикава меры пресечения.В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит лишение свободы до года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Член оппозиционной партии задержан за неуважение к суду
21:11 28.04.2022 (обновлено: 22:19 28.04.2022)
Задержанный выражал неуважение к суду и оскорбил прокуроров и судью, заявили в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава задержан за неуважение к суду, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствие установило, что Кикава 28 марта во время рассмотрения дела о событиях 7 ноября 2007 года, по которому обвиняемым проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выражал неуважение к суду и, несмотря на предупреждения, нарушил общественный порядок, оскорбил прокуроров и судью, говорится в сообщении
.
Прокуратура в ближайшее время намерена обратиться в суд для избрания Кикава меры пресечения.
В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит лишение свободы до года.