https://sputnik-georgia.ru/20220428/chlen-oppozitsionnoy-partii-zaderzhan-za-neuvazhenie-k-sudu-266298039.html

Член оппозиционной партии задержан за неуважение к суду

Член оппозиционной партии задержан за неуважение к суду

Задержанный выражал неуважение к суду и оскорбил прокуроров и судью, заявили в прокуратуре 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T21:11+0400

2022-04-28T21:11+0400

2022-04-28T22:19+0400

грузия

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава задержан за неуважение к суду, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Следствие установило, что Кикава 28 марта во время рассмотрения дела о событиях 7 ноября 2007 года, по которому обвиняемым проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выражал неуважение к суду и, несмотря на предупреждения, нарушил общественный порядок, оскорбил прокуроров и судью, говорится в сообщении.Прокуратура в ближайшее время намерена обратиться в суд для избрания Кикава меры пресечения.В случае подтверждения вины оппозиционеру грозит лишение свободы до года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии