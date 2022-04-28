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Что обсуждали президент Красного Креста и Католикос-Патриарх всея Грузии: детали встречи
Что обсуждали президент Красного Креста и Католикос-Патриарх всея Грузии: детали встречи
Илия II поблагодарил президента Красного Креста за поддержку грузинской стороны 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T07:31+0400
2022-04-28T07:31+0400
2022-04-28T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ситуация в мире, события на Украине и работа Красного Креста в Грузии стали основными темами встречи президента президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает пресс-служба патриархии.Франческо Рока прибыл в Грузию на XI Европейскую региональную конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, на которой обсуждались такие темы, как пандемия коронавируса, миграция, изменения климата и другие вопросы.По информации пресс-службы, Илия II на встрече поблагодарил президента Красного Креста за поддержку грузинской стороны.Также стороны обсудили ситуацию в мире и события на Украине, а также помощь пострадавшему населению в разных странах.Международный комитет Красного Креста в Грузии работает более 20 лет. Его основная деятельность касается оказания помощи людям, пострадавшим от конфликтов на территории страны и поиск пропавших без вести.
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Что обсуждали президент Красного Креста и Католикос-Патриарх всея Грузии: детали встречи
Илия II поблагодарил президента Красного Креста за поддержку грузинской стороны
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ситуация в мире, события на Украине и работа Красного Креста в Грузии стали основными темами встречи президента президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает пресс-служба патриархии.
Франческо Рока прибыл в Грузию на XI Европейскую региональную конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, на которой обсуждались такие темы, как пандемия коронавируса, миграция, изменения климата и другие вопросы.
По информации пресс-службы, Илия II на встрече поблагодарил президента Красного Креста за поддержку грузинской стороны.
Также стороны обсудили ситуацию в мире и события на Украине, а также помощь пострадавшему населению в разных странах.
Международный комитет Красного Креста в Грузии работает более 20 лет. Его основная деятельность касается оказания помощи людям, пострадавшим от конфликтов на территории страны и поиск пропавших без вести.