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Для Грузии нет новых источников опасности – Хелашвили

Для Грузии нет новых источников опасности – Хелашвили

Задача представителей оппозиции – каким-то образом вызвать беспорядки в Грузии, считает парламентарий 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T11:18+0400

2022-04-28T11:18+0400

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грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия в сложнейшей региональной ситуации достаточно убедительно проводит свою внешнюю политику и политику безопасности, заявил зампредседателя парламентского комитета по внешним делам Георгий Хелашвили.Хелашвили прокомментировал распространенные оппозиционными телеканалами аудиозаписи, предположительно, разговора основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, а также призыв оппозиции к Западу ввести санкции против Иванишвили и Грузии в целом.Как отмечает Хелашвили, создавая подобный ажиотаж, оппозиция старается использовать ситуацию в свою пользу и не сбавлять политическую температуру. Единственная их задача – каким-то образом вызвать беспорядки в Грузии, заключил он.По мнению Хелашвили, заявления с призывом ввести санкции против Иванишвили и Грузии указывают на то, что оппозиция не понимает саму суть и причины введения санкций."Почему Запад должен ввести санкции против Грузии или против Иванишвили, который является частным бизнесменом? Если учесть все это, становится полностью ясной абсурдность этого ажиотажа", – говорит Хелашвили.По словам депутата, оппозиция и принадлежащие им партийные телеканалы несколько искаженно интерпретируют позицию Грузии на международном уровне, в этом также замешаны несколько политических партий и неправительственных организаций.На записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса."Если ты в это дело впишешься, то я пойду на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили.

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грузия, политика, бидзина иванишвили, новости