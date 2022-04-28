https://sputnik-georgia.ru/20220428/izvestnyy-gruzinskiy-kholostyak-uzhe-ne-kholostyak-irakliy-makatsariya-zhenitsya-266289551.html

Известный грузинский "холостяк" уже не холостяк: Ираклий Макацария женится

Известный грузинский "холостяк" уже не холостяк: Ираклий Макацария женится

Предложение руки и сердце прошло довольно эффектно и, как видно, со слезами счастья на глазах возлюбленных 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T17:59+0400

2022-04-28T17:59+0400

2022-04-28T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один из завидных женихов Грузии, телеведущий, актер и предприниматель Ираклий Макацария сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа.Ираклий Макацария поделился фотографиями с вечера, когда сделал своей девушке предложение.Стоит отметить, что Макацария подготовился к событию, создав для возлюбленной романтическую обстановку: на свежем воздухе территория была украшена красными шарами в виде сердец, а также большими буквами, где было написано "Marry me".Лизе Чичуа 19 лет, она дочь известного эндокринолога Кети Асатиани. Отец девушки также известный врач-офтальмолог.Ираклию Макацария 37 лет, он родился и вырос в Батуми (Аджария). Среднюю школу окончил в США, а высшее образование получал уже в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг. Полученные знания Ираклий успешно применял в разных сферах деятельности: строительном и банковском бизнесе, в фешн-индустрии, в рекламном и кинобизнесе.В 2013 году Ираклий основал Maq Entertainment, которая стала первой компанией, начавшей сотрудничество с Болливудом. А в 2019 году создал собственный ювелирный бренд Makatsaria Jewerly.Макацария был героем романтического шоу "Холостяк 6" в 2016 году и шоу "Взвешенные и счастливые" (Украина) в 2019 году.

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ираклий макацария, грузия, новости, культура, батуми, аджария, грузинский шоу-бизнес, светская хроника