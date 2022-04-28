https://sputnik-georgia.ru/20220428/kontserty-klassicheskoy-muzyki-i-balet-stanut-dostupnee-dlya-regionov-266294048.html
Концерты классической музыки и балет станут доступнее для регионов
Концерты классической музыки и балет станут доступнее для регионов
Цель конкурса - сделать высокое искусство более доступным для всех 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T18:40+0400
2022-04-28T18:40+0400
2022-04-28T18:40+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
культура
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс "Поддержка концертов классической музыки и балетных представлений в Тбилиси и регионах".Среди целей инициативы также доступ к культуре в регионах, способствование проведению исполнительских и творческих инициатив и активизация творческого процесса.По данным министерства, бюджет конкурса составляет 220 тысяч лари (72,2 тысячи долларов).Согласно условиям, на конкурс принимают проекты по финансированию расходов для проведения вечеров классической музыки и балетных представлений. Принять участие могут юридические и физические лица. Один участник может подать только одну заявку.Отмечается, что предпочтение в конкурсе может быть отдано проекту, чей автор имеет опыт филармонической деятельности или проектов классической музыки и балета, отличается разнообразной, интересной программой и участниками или имеет софинансирование.Стоит отметить, что в 2021 году в рамках данного конкурса было реализовано девять проектов на восьми локациях и было охвачено три города - Тбилиси, Батуми, Телави.Заявки будут приниматься до 6 мая 2022 года в материальном виде в министерстве по адресу ул. Набережная, 4 или в электронном виде по почте info@culture.gov.ge.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, тбилиси, батуми, телави
Концерты классической музыки и балет станут доступнее для регионов
Цель конкурса - сделать высокое искусство более доступным для всех
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс "Поддержка концертов классической музыки и балетных представлений в Тбилиси и регионах".
Цель конкурса - популяризация классической музыки и балета, содействие профессиональному развитию грузинских музыкантов, исполнителей, ансамблей и балетных трупп.
Среди целей инициативы также доступ к культуре в регионах, способствование проведению исполнительских и творческих инициатив и активизация творческого процесса.
По данным министерства, бюджет конкурса составляет 220 тысяч лари (72,2 тысячи долларов).
Согласно условиям, на конкурс принимают проекты по финансированию расходов для проведения вечеров классической музыки и балетных представлений. Принять участие могут юридические и физические лица. Один участник может подать только одну заявку.
Отмечается, что предпочтение в конкурсе может быть отдано проекту, чей автор имеет опыт филармонической деятельности или проектов классической музыки и балета, отличается разнообразной, интересной программой и участниками или имеет софинансирование.
Стоит отметить, что в 2021 году в рамках данного конкурса было реализовано девять проектов на восьми локациях и было охвачено три города - Тбилиси, Батуми, Телави.
Заявки будут приниматься до 6 мая 2022 года в материальном виде в министерстве по адресу ул. Набережная, 4 или в электронном виде по почте info@culture.gov.ge.