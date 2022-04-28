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Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 28 апреля

Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 28 апреля

За сутки от коронавируса скончались три пациента, состояние еще 70 пациентов тяжелое 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинские медики из 132 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 60 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За сутки сделано 20 549 тестов на коронавирус, в том числе 19 451 на антиген и 1 098 ПЦР-тестов.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 797 случаев заражения. За последние 24 часа вылечились 332 человека, а с начала пандемии – 1 636 520. Скончались 16 805 пациентов, из них трое за минувшие сутки.На данный момент в стране 1 446 активных случаев, из них 302 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 70 пациентов тяжелое, 1 144 инфицированных проходят курс лечения дома.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,64%, за последние 14 дней – 1,1%, за последние семь дней – 1,02%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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