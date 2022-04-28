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Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T13:39+0400
2022-04-28T13:39+0400
2022-04-28T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба ведомства.В результате полученных ранений один из раненых скончался после поступления в клинику.Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам.Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная при отягчающих обстоятельствах".Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии
Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что 27 апреля в Тбилиси, в одном из жилых домов комплекса "Дирси" в результате ссоры обвиняемый ранил холодным оружием четырех человек, в том числе несовершеннолетнего. Все четверо раненых были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи.
В результате полученных ранений один из раненых скончался после поступления в клинику.
Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам.
Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная при отягчающих обстоятельствах".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет.