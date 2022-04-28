https://sputnik-georgia.ru/20220428/krovavaya-razborka-v-tbilisi--obvinyaemyy-zaderzhan-po-goryachim-sledam-266286593.html

Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T13:39+0400

2022-04-28T13:39+0400

2022-04-28T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба ведомства.В результате полученных ранений один из раненых скончался после поступления в клинику.Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам.Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная при отягчающих обстоятельствах".Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 20 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии