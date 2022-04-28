https://sputnik-georgia.ru/20220428/markedonov-rasskazal-chto-budet-esli-vspykhnet-pridnestrove---video-266296220.html

Маркедонов рассказал, что будет, если вспыхнет Приднестровье - видео

Маркедонов рассказал, что будет, если вспыхнет Приднестровье - видео

Россия встревожена ситуацией в Приднестровье, расценивает последние инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, заявила ранее... 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T19:21+0400

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Кому выгодно это обострение и какие цели преследуют поджигатели конфликта? Какой геополитической ценностью обладает Приднестровье? Могут ли там вновь начаться военные действия? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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