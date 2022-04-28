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Маркедонов рассказал, что будет, если вспыхнет Приднестровье - видео
Маркедонов рассказал, что будет, если вспыхнет Приднестровье - видео
Россия встревожена ситуацией в Приднестровье, расценивает последние инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, заявила ранее... 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T19:21+0400
2022-04-28T19:21+0400
2022-04-28T19:35+0400
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Кому выгодно это обострение и какие цели преследуют поджигатели конфликта? Какой геополитической ценностью обладает Приднестровье? Могут ли там вновь начаться военные действия? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Маркедонов рассказал, что будет, если вспыхнет Приднестровье - видео
19:21 28.04.2022 (обновлено: 19:35 28.04.2022)
Россия встревожена ситуацией в Приднестровье, расценивает последние инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Кому выгодно это обострение и какие цели преследуют поджигатели конфликта? Какой геополитической ценностью обладает Приднестровье? Могут ли там вновь начаться военные действия? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.