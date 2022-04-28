https://sputnik-georgia.ru/20220428/minkult-gruzii-zaymetsya-vozrozhdeniem-karikatury-266285206.html
Минкульт Грузии займется возрождением карикатуры
Минкульт Грузии займется возрождением карикатуры
Цель конкурса - популяризация художников, работающих в жанре карикатуры 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T17:36+0400
2022-04-28T17:36+0400
2022-04-28T17:36+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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грузинские художники
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Конкурс под названием "Содействие грузинской карикатуре" объявило министерство культуры, спорта и молодежи страны.Бюджет, выделенный на конкурс, составляет 50 тысяч лари (16,4 тысячи долларов).Согласно условиям, право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.Отмечается, что предпочтение в конкурсе может быть отдано проекту, чья концепция отличается оригинальным видением и актуальностью или же если проект предусматривает финансовое или иное участие партнеров.Заявки будут приниматься до 12 мая 2022 года в материальном виде в министерстве по адресу ул. Набережная, 4 или в электронном виде по почте info@culture.gov.ge.Карикатура - жанр изобразительного искусства, который в сатирической или юмористической форме изображает какие-либо социальные, общественно-политические, бытовые явления, реальные лица или характерные типы людей.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, грузинские художники
Минкульт Грузии займется возрождением карикатуры
Цель конкурса - популяризация художников, работающих в жанре карикатуры
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Конкурс под названием "Содействие грузинской карикатуре" объявило министерство культуры, спорта и молодежи страны.
Целью конкурса является возрождение одного из жанров изобразительного искусства – традиций карикатуры и ее развитие в Грузии, а также популяризация художников, работающих в жанре карикатуры, через создание новых образцов и выставки их работ.
Бюджет, выделенный на конкурс, составляет 50 тысяч лари (16,4 тысячи долларов).
Согласно условиям, право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.
Отмечается, что предпочтение в конкурсе может быть отдано проекту, чья концепция отличается оригинальным видением и актуальностью или же если проект предусматривает финансовое или иное участие партнеров.
Заявки будут приниматься до 12 мая 2022 года в материальном виде в министерстве по адресу ул. Набережная, 4 или в электронном виде по почте info@culture.gov.ge.
Карикатура - жанр изобразительного искусства, который в сатирической или юмористической форме изображает какие-либо социальные, общественно-политические, бытовые явления, реальные лица или характерные типы людей.