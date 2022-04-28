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Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник
Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник
Ведомство зафиксировало серьезные нарушения в больницах страны 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T10:38+0400
2022-04-28T10:38+0400
2022-04-28T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Минздрав Грузии выявил случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник страны, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.В октябре 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством. Последние проверки клиник показали, что в ряде случаев средства не доходили до адресатов.Инспекция труда постоянно пытается договориться с теми клиниками, которые до сих пор не выплатили врачам и медсестрам задолженные деньги. Как отметил Азарашвили, в нескольких клиниках были случаи, когда директор и его заместители в пять-десять раз увеличивали себе зарплату за счет премии врачей и медсестер.Азарашвили также подчеркнул, что с января 2022 года Минздрав активно следил за загруженностью клиник и выяснилось, что часто строгие критерии поступления и выписки пациентов не выполнялись и искусственно происходило увеличение их количества.Как подчеркнул Азарашвили, девять тысяч коек, которые были в начале января, вообще не были нужны, а 1,7 тысячи коек министр уже упразднил. Как отметил Азарашвили, они были пустые и за них государство в течение двух лет платило не такую уж и маленькую сумму – около 180 лари в сутки, а загруженность была 60%. То есть государство платило деньги за 40% пустых коек."В течение этих двух лет в целом клиникам заплатили 1 миллиард лари и клиники должны были иметь возможность своевременно перестроиться на рабочий режим (режим, в котором они работали до пандемии – ред.)", – отметил Азарашвили.По словам министра, как только в ковид-клиниках завершится проверка, информация будет доступна для всех. Будут проверены все клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, и выявлены все нарушения, отметил Азарашвили, добавив, что к ответственности будут привлечены все, кто совершил преступление.В Грузии средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари. Что касается врачей, то их зарплата колеблется от 1,5 до 2-3 тысяч лари в месяц. Также зарплата варьируется в зависимости от места работы и загруженного графика.
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минздрав грузии, грузия, общество, новости, минздрав
Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник
10:38 28.04.2022 (обновлено: 10:50 28.04.2022)
Ведомство зафиксировало серьезные нарушения в больницах страны
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Минздрав Грузии выявил случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник страны, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
В октябре 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством. Последние проверки клиник показали, что в ряде случаев средства не доходили до адресатов.
"Выявлены случаи, когда во время ковид-пандемии врачи и медсестры не получали зачисленную им денежную премию. К тому же речь идет о сумме, которую государство зачисляло на конкретные цели и, к сожалению, она не доходила до бенефициара", – сказал Азарашвили.
Инспекция труда постоянно пытается договориться с теми клиниками, которые до сих пор не выплатили врачам и медсестрам задолженные деньги. Как отметил Азарашвили, в нескольких клиниках были случаи, когда директор и его заместители в пять-десять раз увеличивали себе зарплату за счет премии врачей и медсестер.
Азарашвили также подчеркнул, что с января 2022 года Минздрав активно следил за загруженностью клиник и выяснилось, что часто строгие критерии поступления и выписки пациентов не выполнялись и искусственно происходило увеличение их количества.
Как подчеркнул Азарашвили, девять тысяч коек, которые были в начале января, вообще не были нужны, а 1,7 тысячи коек министр уже упразднил.
Как отметил Азарашвили, они были пустые и за них государство в течение двух лет платило не такую уж и маленькую сумму – около 180 лари в сутки, а загруженность была 60%. То есть государство платило деньги за 40% пустых коек.
"В течение этих двух лет в целом клиникам заплатили 1 миллиард лари и клиники должны были иметь возможность своевременно перестроиться на рабочий режим (режим, в котором они работали до пандемии – ред.)", – отметил Азарашвили.
По словам министра, как только в ковид-клиниках завершится проверка, информация будет доступна для всех. Будут проверены все клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, и выявлены все нарушения, отметил Азарашвили, добавив, что к ответственности будут привлечены все, кто совершил преступление.
"Речь идет о конкретных клиниках. Невозможно и принципиально недопустимо, чтобы государство за счет своих граждан и бюджета обогащало конкретные клиники", – подчеркнул Азарашвили.
В Грузии средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари. Что касается врачей, то их зарплата колеблется от 1,5 до 2-3 тысяч лари в месяц. Также зарплата варьируется в зависимости от места работы и загруженного графика.