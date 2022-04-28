https://sputnik-georgia.ru/20220428/natsdvizhenie-khochet-vernutsya-k-vlasti-tsenoy-voyny--gamsakhurdiya-266282873.html

"Нацдвижение" хочет вернуться к власти ценой войны – Гамсахурдия

"Нацдвижение" хочет вернуться к власти ценой войны – Гамсахурдия

Цель основанной Саакашвили партии – начать процесс разрушения власти, уверен Гамсахурдия 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T12:02+0400

2022-04-28T12:02+0400

2022-04-28T12:07+0400

георгий гамсахурдия

грузия

политика

новости

роман гоциридзе

цхинвальский регион

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украина

михаил саакашвили

алексей арестович

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Главная цель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" вернутся к власти любыми способами, в том числе развязыванием войны, заявил сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия – Георгий Гамсахурдия.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.Руководитель офиса Зеленского также заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.Не раз было заявлено, в том числе со стороны "Национального движения", что Грузия намерена решать свои территориальные проблемы мирным путем, заявил, в свою очередь, депутат от "Нацдвижения" Роман Гоциридзе."Еще во время "Национального движения" впервые Михаил Саакашвили заявил, что никогда не применит силу… Восстановление территориальной целостности страны возможно только мирным политическим путем", – отметил Гоциридзе.Кто какие заявления делает, а затем как власти их интерпретируют – это дело их совести и чести, подчеркнул Гоциридзе.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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георгий гамсахурдия, грузия, политика, новости, роман гоциридзе, цхинвальский регион, абхазия, украина, михаил саакашвили, алексей арестович