https://sputnik-georgia.ru/20220428/ombudsmen-otvetila-na-obvineniya-lidera-gruzinskoy-mechty-266292088.html

Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты"

Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты"

Председатель правящей партии сделал лишь политические оценки, которые сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам, заявила Ломджария 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T16:37+0400

2022-04-28T16:37+0400

2022-04-28T16:37+0400

политика

грузинская мечта

единое нацдвижение

грузия

новости

валерий гелашвили

михаил саакашвили

сандро гиргвлиани

нино ломджария

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала заявления председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в ее адрес политическими и необоснованными.Ранее Кобахидзе назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили.Накануне омбудсмен обнародовала заключение и выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить Саакашвили. После чего Кобахидзе заявил, что цель любого, кто требует освобождения экс-президента из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт."Мы наблюдаем за тем, что политические нападения имеют место тогда, когда мы делаем политически нежелательные для них заявления. Мы не занимаемся политической деятельностью. Мы делаем дело непредвзято, и никакой политики нет, например, во вчерашнем заключении", - отметила Ломджария.По ее словам, "нападения" случаются из-за отсутствия квалифицированного контраргумента, который смог бы нейтрализовать оценки Народного защитника.По ее словам, сегодня Кобахидзе сделал лишь "политические оценки и их сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам и заключению".На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, грузия, новости, валерий гелашвили, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, нино ломджария, ираклий кобахидзе