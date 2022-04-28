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Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты"
Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты"
Председатель правящей партии сделал лишь политические оценки, которые сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам, заявила Ломджария 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T16:37+0400
2022-04-28T16:37+0400
2022-04-28T16:37+0400
политика
грузинская мечта
единое нацдвижение
грузия
новости
валерий гелашвили
михаил саакашвили
сандро гиргвлиани
нино ломджария
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала заявления председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в ее адрес политическими и необоснованными.Ранее Кобахидзе назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили.Накануне омбудсмен обнародовала заключение и выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить Саакашвили. После чего Кобахидзе заявил, что цель любого, кто требует освобождения экс-президента из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт."Мы наблюдаем за тем, что политические нападения имеют место тогда, когда мы делаем политически нежелательные для них заявления. Мы не занимаемся политической деятельностью. Мы делаем дело непредвзято, и никакой политики нет, например, во вчерашнем заключении", - отметила Ломджария.По ее словам, "нападения" случаются из-за отсутствия квалифицированного контраргумента, который смог бы нейтрализовать оценки Народного защитника.По ее словам, сегодня Кобахидзе сделал лишь "политические оценки и их сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам и заключению".На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, грузия, новости, валерий гелашвили, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, нино ломджария, ираклий кобахидзе
Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты"
Председатель правящей партии сделал лишь политические оценки, которые сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам, заявила Ломджария
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала заявления председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в ее адрес политическими и необоснованными.
Ранее Кобахидзе назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили.
"Я делаю свое дело – заявления Кобахидзе были чисто политическими, необоснованными и клеветническими", - сказала Ломджария журналистам.
Накануне омбудсмен обнародовала заключение и выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить Саакашвили. После чего Кобахидзе заявил, что цель любого, кто требует освобождения экс-президента из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт.
"Мы наблюдаем за тем, что политические нападения имеют место тогда, когда мы делаем политически нежелательные для них заявления. Мы не занимаемся политической деятельностью. Мы делаем дело непредвзято, и никакой политики нет, например, во вчерашнем заключении", - отметила Ломджария.
По ее словам, "нападения" случаются из-за отсутствия квалифицированного контраргумента, который смог бы нейтрализовать оценки Народного защитника.
"Так, наверно, им легче критиковать оппонента, в этом случае Народного защитника. Однако их позиции неубедительные и необоснованные", - подчеркнула она.
По ее словам, сегодня Кобахидзе сделал лишь "политические оценки и их сложно использовать в качестве противовеса медицинским аргументам и заключению".
На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.