https://sputnik-georgia.ru/20220428/otkrytie-vtorogo-fronta-ne-vkhodit-v-interesy-gruzii---politolog-266298197.html

Открытие второго фронта не входит в интересы Грузии - политолог

Открытие второго фронта не входит в интересы Грузии - политолог

Политики, которые пытаются втянуть Грузию в военные действия, не желают добра нашей стране, заявила в интервью Sputnik политолог, экс-заместитель госминистра... 28.04.2022, Sputnik Грузия

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В правящей партии "Грузинская мечта" ранее раскритиковали советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Причиной стали его слова о том, что сегодня Тбилиси предоставляется историческая возможность вернуть Абхазию и Южную Осетию. "Люди, которые делают подобные заявления, не руководствуются интересами нашей страны. В этом мнении я солидарна с грузинскими властями", - заявила Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия. Подробнее - смотрите в видео.

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видео, экспертное мнение, мультимедиа, лали морошкина, украина, грузия, обострение ситуации вокруг украины 2022, эксклюзив sputnik грузия, видео