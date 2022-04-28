https://sputnik-georgia.ru/20220428/pochemu-rossiyu-nelzya-isklyuchit-iz-sovbeza-oon-obyasnenie-mid-266281730.html

Почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН? Объяснение МИД

Почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН? Объяснение МИД

Официальный представитель ведомства обсудила этот вопрос в эфире "Соловьев.Live" 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Российская Федерация не может быть исключена из Совета безопасности ООН, так как такой процедуры не существует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", – сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.

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россия, в мире, новости, сергей лавров, оон, мария захарова, совбез оон