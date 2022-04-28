https://sputnik-georgia.ru/20220428/pochemu-rossiyu-nelzya-isklyuchit-iz-sovbeza-oon-obyasnenie-mid-266281730.html
Почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН? Объяснение МИД
Почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН? Объяснение МИД
Официальный представитель ведомства обсудила этот вопрос в эфире "Соловьев.Live" 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T11:01+0400
2022-04-28T11:01+0400
2022-04-28T11:01+0400
россия
в мире
новости
сергей лавров
оон
мария захарова
совбез оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473592_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_d933a107bfb4b4cfa004a0c528a89f46.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Российская Федерация не может быть исключена из Совета безопасности ООН, так как такой процедуры не существует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", – сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473592_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f495b54839fd30260443a26570c9c8a0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, сергей лавров, оон, мария захарова, совбез оон
Почему Россию нельзя исключить из Совбеза ООН? Объяснение МИД
Официальный представитель ведомства обсудила этот вопрос в эфире "Соловьев.Live"
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik.
Российская Федерация не может быть исключена из Совета безопасности ООН, так как такой процедуры не существует, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет", – сказала она в эфире "Соловьев.Live", отвечая на вопрос, может ли Россия быть исключена из Совбеза ООН.