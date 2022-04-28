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Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа
Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа
Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T23:28+0400
2022-04-28T23:28+0400
2022-04-29T00:07+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Вечером в 23:00 до 4,8 тысячи абонентов остались без газа из-за плановых работ, сообщает газораспределительная компания Тbilisi Energy.По сообщению компании, отключение произошло в районе Згвис убани, ТЭВЗ, Авчала и Мухиани.Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции.Газ абонентам начнут подключать с 10:00 29 апреля.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, газ
Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа
23:28 28.04.2022 (обновлено: 00:07 29.04.2022)
Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Вечером в 23:00 до 4,8 тысячи абонентов остались без газа из-за плановых работ, сообщает газораспределительная компания Тbilisi Energy.
По сообщению компании, отключение произошло в районе Згвис убани, ТЭВЗ, Авчала и Мухиани.
Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции.
Газ абонентам начнут подключать с 10:00 29 апреля.