https://sputnik-georgia.ru/20220428/pochti-pyat-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-266299457.html

Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа

Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа

Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Вечером в 23:00 до 4,8 тысячи абонентов остались без газа из-за плановых работ, сообщает газораспределительная компания Тbilisi Energy.По сообщению компании, отключение произошло в районе Згвис убани, ТЭВЗ, Авчала и Мухиани.Отключение газа коснулось также магазинов, пекарен, ресторанов, банков и отделения полиции.Газ абонентам начнут подключать с 10:00 29 апреля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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