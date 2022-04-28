https://sputnik-georgia.ru/20220428/poezdka-v-kutaisskiy-aeroport-na-poezde-dlya-passazhirov-budet-besplatnoy-266298307.html

Поездка для пассажиров Кутаисского аэропорта на поезде будет бесплатной

Поездка для пассажиров Кутаисского аэропорта на поезде будет бесплатной

Обновленная железнодорожная станция Копитнари, расположенная в 1,5 километрах от Кутаисского международного аэропорта заработает с 30 апреля 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T21:37+0400

2022-04-28T21:37+0400

2022-04-28T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Все пассажиры, прибывающие в кутаисский аэропорт или покидающие его в течение недели получат бесплатные билеты на поезда от "Грузинской железной дороги", говорится в сообщении ГЖД.С 30 апреля у пассажирских поездов "Грузинской железной дороги" появится новая остановка - обновленная железнодорожная станция Копитнари, расположенная в 1,5 километрах от Кутаисского международного аэропорта. Билеты в направлении Копитнари поступят в продажу 29 апреля.Согласно специальному постановлению правительства, проезд граждан с обновленного вокзала Копитнари до кутаисского аэропорта обеспечивает Объединение аэропортов Грузии.Все пассажирские поезда будут останавливаться на станции под названием "Аэропорт Кутаиси".Как заявляют в ГЖД, станция в Копитнари модернизирована и отвечает современным стандартам. Она адаптирована к потребностям людей с ограниченными возможностями.

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грузия, новости, туризм, грузинская железная дорога, аэропорт кутаиси