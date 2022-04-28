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Пострадавшего в горах Сванети иностранца доставили в клинику
Пострадавшего в горах Сванети иностранца доставили в клинику
Группа из трех туристов направлялась к вершине Дадиаши (3 540 м) в восточной части Сванетского хребта 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T11:37+0400
2022-04-28T11:37+0400
2022-04-28T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Спасатели доставили пострадавшего в высокогорной общине Ушгули Местийского района иностранца в клинику в городе Кутаиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Получив информацию о пострадавшем, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приступила к планированию спасательной операции. Из-за сложного рельефа местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего на вертолете пограничной службы МВД Грузии. Как сообщили в Службе ЧС, спасательная операция в Ушгули завершилась.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ушгули, сванети, местиа, происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пострадавшего в горах Сванети иностранца доставили в клинику
Группа из трех туристов направлялась к вершине Дадиаши (3 540 м) в восточной части Сванетского хребта
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Спасатели доставили пострадавшего в высокогорной общине Ушгули Местийского района иностранца в клинику в городе Кутаиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации Службы ЧС, группа из трех туристов направлялась к вершине Дадиаши (3 540 м) в восточной части Сванетского хребта. В ходе восхождения один из них получил травму ноги и не мог передвигаться самостоятельно.
Получив информацию о пострадавшем, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приступила к планированию спасательной операции.
Из-за сложного рельефа местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего на вертолете пограничной службы МВД Грузии. Как сообщили в Службе ЧС, спасательная операция в Ушгули завершилась.