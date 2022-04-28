https://sputnik-georgia.ru/20220428/postradavshego-v-gorakh-svaneti-inostrantsa-dostavili-v-kliniku-266282559.html

Пострадавшего в горах Сванети иностранца доставили в клинику

Пострадавшего в горах Сванети иностранца доставили в клинику

Группа из трех туристов направлялась к вершине Дадиаши (3 540 м) в восточной части Сванетского хребта 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T11:37+0400

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2022-04-28T11:37+0400

ушгули

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новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Спасатели доставили пострадавшего в высокогорной общине Ушгули Местийского района иностранца в клинику в городе Кутаиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Получив информацию о пострадавшем, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приступила к планированию спасательной операции. Из-за сложного рельефа местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего на вертолете пограничной службы МВД Грузии. Как сообщили в Службе ЧС, спасательная операция в Ушгули завершилась.

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ушгули, сванети, местиа, происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями