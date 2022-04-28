https://sputnik-georgia.ru/20220428/radiochastoty-v-gruzii-raspredelyat-po-novomu-266288334.html
Радиочастоты в Грузии распределят по-новому
Радиочастоты в Грузии распределят по-новому
Целью перераспределения является содействие внедрению в стране современных радиочастотных систем, отметили в регуляторе 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T15:38+0400
2022-04-28T15:38+0400
2022-04-28T15:38+0400
грузия
новости
экономика
национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Проект поправок к "Национальному плану распределения радиочастотного спектра" утвердят в Грузии в конце мая, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.По информации регулятора, план распределения радиочастотного спектра будет обновлен с целью предоставления клиентам инновационных услуг и содействия внедрению в стране современных радиочастотных систем.Обновленный национальный план включает информацию о новых технологиях, в том числе о новых диапазонах для развития сетей 5G, для работы Wi-Fi дополнительно предусмотрена новая полоса частот, а также определены диапазоны для специфических спутниковых услуг, уточнены технологические стандарты и виды услуг."Обновление Национального плана будет способствовать внедрению современных услуг электронной связи, а также эффективному использованию и управлению иссякающими ресурсами", – отмечено в сообщении.Грузия намерена развивать цифровые продукты и поощрять конкуренцию на интернет-рынке >>Комиссия по коммуникациям подготовила поправки к плану в соответствии с заключительными актами, принятыми Международным союзом телекоммуникаций (ITU) на Всемирной конференции радиосвязи (WRC-19), а также на основании принятых решений Европейской конференцией по почте и электросвязи (CEPT) и Комитета по электронным коммуникациям (ECC). Эти изменения в основном основаны на рекомендациях и решениях Европейской комиссии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Радиочастоты в Грузии распределят по-новому
Целью перераспределения является содействие внедрению в стране современных радиочастотных систем, отметили в регуляторе
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Проект поправок к "Национальному плану распределения радиочастотного спектра" утвердят в Грузии в конце мая, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
По информации регулятора, план распределения радиочастотного спектра будет обновлен с целью предоставления клиентам инновационных услуг и содействия внедрению в стране современных радиочастотных систем.
"Проект опубликован на веб-странице Комиссии для публичных консультаций и доработки. Заинтересованные лица могут представить замечания и мнения до 20 мая 2022 года, после чего Комиссия утвердит обновленный Национальный план", – говорится в сообщении.
Обновленный национальный план включает информацию о новых технологиях, в том числе о новых диапазонах для развития сетей 5G, для работы Wi-Fi дополнительно предусмотрена новая полоса частот, а также определены диапазоны для специфических спутниковых услуг, уточнены технологические стандарты и виды услуг.
"Обновление Национального плана будет способствовать внедрению современных услуг электронной связи, а также эффективному использованию и управлению иссякающими ресурсами", – отмечено в сообщении.
Комиссия по коммуникациям подготовила поправки к плану в соответствии с заключительными актами, принятыми Международным союзом телекоммуникаций (ITU) на Всемирной конференции радиосвязи (WRC-19), а также на основании принятых решений Европейской конференцией по почте и электросвязи (CEPT) и Комитета по электронным коммуникациям (ECC). Эти изменения в основном основаны на рекомендациях и решениях Европейской комиссии.