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Российские ученые намерены отправить в космос "потомков" растений-космонавтов

Российские ученые намерены отправить в космос "потомков" растений-космонавтов

Цель инициативы - оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T18:18+0400

2022-04-28T18:18+0400

2022-04-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Российские ученые намерены впервые отправить в космос на биоспутнике "Бион-М" номер 2 партию семян редких растений, "предки" которых в 2013 году уже побывали на орбите, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Это инициатива ученых Самарского университета. Ее цель - оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений.Отмечается, что эксперимент также должен помочь в ответе на вопрос, можно ли создать в космосе резервное хранилище семян земных растений - орбитальный банк семян на случай какого-нибудь земного катаклизма. Сообщается, что в космос отправят семена более 30 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Самарской области.Полевые опыты с семенами, побывавшими в экспедиции на биоспутнике "Бион-М" в 2013 году, показали, что у ряда видов растений после полета на орбиту грунтовая всхожесть семян выросла до 70-80% по сравнению с 30-50% всхожести у тех, которые не летали в космос.Ожидается, что второй биоспутник "Бион-М" предложено отправить в космос в 2024 году для подготовки к последующему строительству там Российской орбитальной служебной станции. Пассажирами "Биона-М" будут мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы. Как известно, в 1973-1996 годах в космос запустили 11 спутников "Бион" - на них совершила полеты дюжина обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в 2013 году с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

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