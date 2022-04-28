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Зурабишвили выразила обеспокоенность из-за событий в Приднестровье
Зурабишвили выразила обеспокоенность из-за событий в Приднестровье
Президент Грузии заявила об опасности дестабилизации ситуации в Европе 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T10:11+0400
2022-04-28T10:11+0400
2022-04-28T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку президенту Молдовы Майе Санду и молдавскому народу в связи с последними событиями в Приднестровье. Двадцать пятого апреля в Тирасполе в здании министерства госбезопасности прогремел взрыв, а 26 апреля была взорвана телебашня. Санду связала это с противостоянием сил внутри непризнанной Молдовой республики."Я очень обеспокоена развитием событий в Приднестровье. Я выражаю полную солидарность с Санду и всей Молдовой!" – написала Зурабишвили в Twitter в ходе визита в США.По ее словам, "любая попытка еще больше дестабилизировать Европу – это риск для всех нас".Служба информации и безопасности Молдовы заявила после серии взрывов в Приднестровье, что внимательно следит за ситуацией в стране и призывает граждан не доверять неизвестным источникам.
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media@sputniknews.com
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молдова, грузия, новости, политика, европа, саломе зурабишвили
Зурабишвили выразила обеспокоенность из-за событий в Приднестровье
10:11 28.04.2022 (обновлено: 10:58 28.04.2022)
Президент Грузии заявила об опасности дестабилизации ситуации в Европе
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку президенту Молдовы Майе Санду и молдавскому народу в связи с последними событиями в Приднестровье.
Двадцать пятого апреля в Тирасполе в здании министерства госбезопасности прогремел взрыв, а 26 апреля была взорвана телебашня. Санду связала это с противостоянием сил внутри непризнанной Молдовой республики.
"Я очень обеспокоена развитием событий в Приднестровье. Я выражаю полную солидарность с Санду и всей Молдовой!" – написала Зурабишвили в Twitter в ходе визита в США.
По ее словам, "любая попытка еще больше дестабилизировать Европу – это риск для всех нас".
Служба информации и безопасности Молдовы заявила после серии взрывов в Приднестровье, что внимательно следит за ситуацией в стране и призывает граждан не доверять неизвестным источникам.