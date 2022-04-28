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Самоубийство женщины в Кахети: виновных нашли спустя почти восемь лет
Самоубийство женщины в Кахети: виновных нашли спустя почти восемь лет
Жительница села покончила с собой после прилюдного унижения 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T09:52+0400
2022-04-28T09:52+0400
2022-04-28T09:52+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Почти восемь лет у прокуратуры Грузии ушло на выявление виновных в самоубийстве женщины в 2014 году в селе Ламбало в Кахети – обвинения предъявили сразу трем мужчинам.Согласно материалам на сайте прокуратуры, мужчины 16 сентября 2014 года вытащили женщину из ее машины, избили, а после силой посади в машину и привезли в центр села.В центре села в присутствии других жителей обвиняемые оскорбляли ее и заявляли, что она должна быть наказана за неподобающее для женщины поведение.Спустя два дня 18 сентября 2014 года женщина покончила с собой.Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными в незаконном лишении свободы группой лиц, совершенным с целью совершения другого преступления, и в унизительном обращении, совершенном группой лиц с нарушением равноправия граждан по признаку пола.Прокуратура будет требовать помещения всех троих обвиняемых в заключение.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
Самоубийство женщины в Кахети: виновных нашли спустя почти восемь лет
Жительница села покончила с собой после прилюдного унижения
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Почти восемь лет у прокуратуры Грузии ушло на выявление виновных в самоубийстве женщины в 2014 году в селе Ламбало в Кахети – обвинения предъявили сразу трем мужчинам.
Согласно материалам
на сайте прокуратуры, мужчины 16 сентября 2014 года вытащили женщину из ее машины, избили, а после силой посади в машину и привезли в центр села.
В центре села в присутствии других жителей обвиняемые оскорбляли ее и заявляли, что она должна быть наказана за неподобающее для женщины поведение.
"Они действовали по признаку гендерной дискриминации и считали, что могли воздействовать на пострадавшую и распоряжаться ее судьбой, так как она была женщиной", – говорится в сообщении прокуратуры.
Спустя два дня 18 сентября 2014 года женщина покончила с собой.
Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными в незаконном лишении свободы группой лиц, совершенным с целью совершения другого преступления, и в унизительном обращении, совершенном группой лиц с нарушением равноправия граждан по признаку пола.
Прокуратура будет требовать помещения всех троих обвиняемых в заключение.