https://sputnik-georgia.ru/20220428/samoubiystvo-zhenschiny-v-kakheti-vinovnykh-nashli-spustya-pochti-vosem-let-266277038.html

Самоубийство женщины в Кахети: виновных нашли спустя почти восемь лет

Самоубийство женщины в Кахети: виновных нашли спустя почти восемь лет

Жительница села покончила с собой после прилюдного унижения 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T09:52+0400

2022-04-28T09:52+0400

2022-04-28T09:52+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Почти восемь лет у прокуратуры Грузии ушло на выявление виновных в самоубийстве женщины в 2014 году в селе Ламбало в Кахети – обвинения предъявили сразу трем мужчинам.Согласно материалам на сайте прокуратуры, мужчины 16 сентября 2014 года вытащили женщину из ее машины, избили, а после силой посади в машину и привезли в центр села.В центре села в присутствии других жителей обвиняемые оскорбляли ее и заявляли, что она должна быть наказана за неподобающее для женщины поведение.Спустя два дня 18 сентября 2014 года женщина покончила с собой.Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными в незаконном лишении свободы группой лиц, совершенным с целью совершения другого преступления, и в унизительном обращении, совершенном группой лиц с нарушением равноправия граждан по признаку пола.Прокуратура будет требовать помещения всех троих обвиняемых в заключение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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