https://sputnik-georgia.ru/20220428/somnitelnyy-ili-obnadezhivayuschiy-kak-v-gruzii-otsenili-opros-amerikanskoy-organizatsii-266289970.html
Сомнительный или обнадеживающий? Как в Грузии оценили опрос американской организации
Сомнительный или обнадеживающий? Как в Грузии оценили опрос американской организации
Скептицизм, непонимание и другие мнения - как отреагировали на исследование американской НПО в политкругах Грузии 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T16:01+0400
2022-04-28T16:01+0400
2022-04-28T16:01+0400
единое нацдвижение
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
георгий гахария
исследование
обзоры
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Результаты исследования авторитетной американской неправительственной организации вызвали неоднозначную оценку в грузинских политических кругах.Исследование показало, что за правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готов проголосовать 31% населения, если бы на следующей неделе состоялись парламентские выборы. Самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" готовы поддержать 16%, а партию экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - 4%.Политик также считает странным рейтинг Гахария, который оказался на седьмом месте среди самых популярных персон страны. Положительного мнения о политике 40% опрошенных, а негативного – 55%."Я удивляюсь, что в этой реальности общество больше симпатизирует политику, который является лидером одной из самых низкорейтинговых партий", - заявил Сарджвеладзе.Как отметил депутат, отношение к Гахария было абсолютно позитивным до его отставки с поста премьера. Тогда он был лидером политической партии, которую поддерживает большинство жителей страны, говорит депутат."Речь идет о том, какова сегодняшняя реальность. Его репутация не является константой, и она меняется в зависимости от принятых решений – правильных или неверных", - подчеркнул Сарджвеладзе.По мнению другого депутата от парламентского большинства Давида Матикашвили, опрос подтвердил, что население страны положительно оценивает избранный правительством курс."Исследование показало, что отношение общества к политике правительства абсолютно положительное и отражает реальное стремление общества правильно развивать страну", - заявил Матикашвили.В свою очередь, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе считает, что результаты опроса свидетельствуют о том, что оппозиция находится в тяжелом положении."Вы видите, что даже исследование, проведенное этой компанией, является тяжелым для оппозиции… Все видят, что оппозиция находится в тяжелом положении, и исследование это подтвердило", - заявил Кобахидзе.Оценка оппозицииРезультаты исследования считают обнадеживающими представители самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение"."Результаты исследования бывают более умеренными, так как те люди, которые не отвечают, у них есть фактор страха. Исходя их этого, думаю, что у оппозиции будет гораздо больше голосов", - заявил член "Нацдвижения" Бачо Долидзе.В этом исследовании главное то, что в целом оппозиция получает больше поддержки, чем правящая партия, отметил он.Между тем в парламентской оппозиционной партии "Гирчи" засомневались в квалифицированности исследовании американской организации. Так, депутат Яго Хвичия остался недовольным и тем, что ни один из лидеров партии не попал в рейтинг."Не могу понять принцип, кого по каким критериям измеряют", - сказал Хвичия.По мнению оппозиционера, указанные исследования проводятся неправильно и наносят ущерб репутации американских институтов."Почему нет ни одного представителя нашей партии?.. Неквалифицированные исследования порождают пессимизм к Америке и к ее институтам. Призываю их отнестись к делу более квалифицированно", - сказал Хвичия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
единое нацдвижение, грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий гахария, исследование, обзоры, грузинская мечта
Сомнительный или обнадеживающий? Как в Грузии оценили опрос американской организации
Скептицизм, непонимание и другие мнения - как отреагировали на исследование американской НПО в политкругах Грузии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Результаты исследования авторитетной американской неправительственной организации вызвали неоднозначную оценку в грузинских политических кругах.
Исследование показало, что за правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готов проголосовать 31% населения, если бы на следующей неделе состоялись парламентские выборы.
Самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" готовы поддержать 16%, а партию экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - 4%.
"В результатах есть основания для скептицизма, в связи с полной достоверностью данных... Например, мне кажется немножко странным определять 30% для той политической партии, которая на последних промежуточных выборах получила 70%-ю поддержку", - заявил депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе.
Политик также считает странным рейтинг Гахария, который оказался на седьмом месте среди самых популярных персон страны. Положительного мнения о политике 40% опрошенных, а негативного – 55%.
"Я удивляюсь, что в этой реальности общество больше симпатизирует политику, который является лидером одной из самых низкорейтинговых партий", - заявил Сарджвеладзе.
Как отметил депутат, отношение к Гахария было абсолютно позитивным до его отставки с поста премьера. Тогда он был лидером политической партии, которую поддерживает большинство жителей страны, говорит депутат.
"Речь идет о том, какова сегодняшняя реальность. Его репутация не является константой, и она меняется в зависимости от принятых решений – правильных или неверных", - подчеркнул Сарджвеладзе.
По мнению другого депутата от парламентского большинства Давида Матикашвили, опрос подтвердил, что население страны положительно оценивает избранный правительством курс.
"Исследование показало, что отношение общества к политике правительства абсолютно положительное и отражает реальное стремление общества правильно развивать страну", - заявил Матикашвили.
В свою очередь, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе считает, что результаты опроса свидетельствуют о том, что оппозиция находится в тяжелом положении.
"Вы видите, что даже исследование, проведенное этой компанией, является тяжелым для оппозиции… Все видят, что оппозиция находится в тяжелом положении, и исследование это подтвердило", - заявил Кобахидзе.
Оценка оппозиции
Результаты исследования считают обнадеживающими представители самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
"Результаты исследования бывают более умеренными, так как те люди, которые не отвечают, у них есть фактор страха. Исходя их этого, думаю, что у оппозиции будет гораздо больше голосов", - заявил член "Нацдвижения" Бачо Долидзе.
В этом исследовании главное то, что в целом оппозиция получает больше поддержки, чем правящая партия, отметил он.
Между тем в парламентской оппозиционной партии "Гирчи" засомневались в квалифицированности исследовании американской организации. Так, депутат Яго Хвичия остался недовольным и тем, что ни один из лидеров партии не попал в рейтинг.
"Не могу понять принцип, кого по каким критериям измеряют", - сказал Хвичия.
По мнению оппозиционера, указанные исследования проводятся неправильно и наносят ущерб репутации американских институтов.
"Почему нет ни одного представителя нашей партии?.. Неквалифицированные исследования порождают пессимизм к Америке и к ее институтам. Призываю их отнестись к делу более квалифицированно", - сказал Хвичия.