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Соревнование по кольцевым автогонкам Koteta CUP 2022 пройдет в Грузии

Соревнование по кольцевым автогонкам Koteta CUP 2022 пройдет в Грузии

Принять участие может любой желающий с легковым автомобилем 2WD 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр— Sputnik. Соревнование по кольцевым автогонкам Koteta CUP 2022 состоится 15 мая на Лило Арене, говорится в сообщении организаторов.Принять участие может любой желающий с легковым автомобилем 2WD (передний или задний привод), только на основе представления водительского удостоверения.Автомобиль должен быть серийного производства, технически исправным и как минимум должен обязательно быть ремнем безопасности (в том числе если ремень не предусмотрен при производстве). Также каждый участник обязан надеть авто- или мотошлем. Участие в состязание бесплатное.Гонки будут проходить по следующему принципу: сначала каждый участник пройдет два полных круга, из которых лучшее время будет зафиксировано как время квалификации.По итогам квалификации 20 лучших выйдут в полуфинал. Полуфинальные заезды распределяются на две группы. А в финальном заезде из каждой группы выходят по пять лучших.Регистрация участников будет проходить на месте с 11:00 до 12:00. Церемония награждения состоится в 17:00.Мероприятие проводится под эгидой Фонда Левана Котетишвили в соответствии с действующим регламентом Федерации автоспорта Грузии (GSF).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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