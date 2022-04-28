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Турция продолжит свое посредничество по Украине - Эрдоган

Турция продолжит свое посредничество по Украине - Эрдоган

В ходе телефонного разговора президент России поблагодарил Эрдогана за обмен Ярошенко и Тревора Рида 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T17:17+0400

2022-04-28T17:17+0400

2022-04-28T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Анкара намерена продолжить свои посреднические усилия для преодоления кризиса между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров российскому коллеге Владимиру ПутинуЭрдоган и Путин в ходе переговоров обсудили обмен задержанными, который состоялся вчера в Турции, а также события, связанные с УкраинойЧетвертая очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта. По их итогам Владимир Мединский отметил, что они прошли конструктивно, российская сторона получила ряд предложений от украинской. Однако спустя чуть более недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отошел от основных стамбульских положений, и обвинил украинские власти в подконтрольности Западу и США.При этом турецкий лидер заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева."Заявив, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру, президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, наращивая импульс, набранный в ходе стамбульского процесса", - говорится в сообщении.В ходе телефонного разговора президент России поблагодарил Эрдогана за обмен Ярошенко и Тревора Рида, который состоялся вчера в Турции при координации и контроле Национальной разведывательной организации.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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