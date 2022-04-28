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Убил родителей и устроил поджог – МВД о деталях преступления в Тбилиси

Убил родителей и устроил поджог – МВД о деталях преступления в Тбилиси

Задержанному грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T14:42+0400

2022-04-28T14:42+0400

2022-04-28T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси 30-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве родителей и поджоге дома в целях сокрытия следов преступления, сообщает пресс-служба МВД.Преступление произошло в среду в одной из квартир дома в 4-м микрорайоне Вазисубани. В полицию поступило сообщение о пожаре в этой квартире. Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в голову спящим родителям. Далее он инсценировал ограбление для сокрытия следов преступления, в частности, достал из шкафов одежду и различные вещи, нашел деньги и золотые украшения, принадлежащие родителям. Затем обвиняемый умышленно устроил пожар в квартире и скрылся с места преступления. В качестве вещественных доказательств изъято орудие преступления, деньги и золотые украшения, сообщило МВД.Следствие ведется по факту умышленного убийства в отношении двух или более членов семьи, совершенного при отягчающих обстоятельствах.Задержанному грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

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мвд грузии, преступность в грузии, происшествия, грузия, новости