https://sputnik-georgia.ru/20220428/uvedomlyat-o-narusheniyakh-pri-stroitelstve-v-gruzii-budut-po-novomu-266275274.html

Уведомлять о нарушениях при строительстве в Грузии будут по-новому

Уведомлять о нарушениях при строительстве в Грузии будут по-новому

Причиной принятия поправок стали проблемы в процессе надзора за строительством 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T07:01+0400

2022-04-28T07:01+0400

2022-04-28T07:01+0400

грузия

новости

общество

давид нармания

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности, согласно которым уведомлять о нарушениях во время строительства будут по новым правилам.Согласно поправкам, за которые проголосовали 77 депутатов против трех, теперь уведомление о нарушении будет считаться принятым второй стороной, если оно будет размещено на видном месте строительного объекта и на сайте мэрии района, где ведется строительство.Кроме того, на седьмой день после размещения уведомления о нарушении строительных работ компания или лицо получат короткое текстовое сообщение о принятом решении или электронное письмо.Причиной принятия поправок стало недавнее заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который пожаловался на проблемы в процессе осуществления надзора за строительствомПо его словам, некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, прибегают к уловкам. Они преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры.По информации мэрии Тбилиси, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4,2 тысячи нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (около 28 млн долларов).В 2014-2017 годах, когда мэром был Давид Нармания, было выявлено 3,4 тысячи нарушений и и выписаны штрафы на общую сумму 19 миллионов лари (около 6,5 млн долларов).

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грузия, новости, общество, давид нармания, каха каладзе, тбилиси