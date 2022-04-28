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В Тбилиси появится парк площадью в полгектара

В Тбилиси появится парк площадью в полгектара

Обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений столичной мэрии 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Строительство нового парка на площади пять тысяч квадратных метров рядом с улицей Херхеулидзе в районе Ивертубани начнется в мае текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений столичной мэрии. За последние несколько лет в Тбилиси восстановлено множество парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в столице появилось около тысячи новых рекреационных и "зеленых" зон.Каладзе отметил, что обустройство рекреационной зоны и канализационной сети, которой не существовало в Ивертубани, было предвыборным обещанием населению. На данный момент работы уже ведутся.Также столичный градоначальник рассказал об очередном реализованном проекте благоустройства в Надзаладевском районе, возле жилого дома №19-20 в Санзоне, и отметил, что зона отдыха по современным стандартам обустроена на площади в полгектара.В интересах мэрии улучшить экологическую обстановку в городе, создать центры притяжения. "К примеру, все реабилитированные нами районы переполнены горожанами", – сказал Каладзе.Мэр отметил, что за последние годы Тбилиси изменился, стал зеленее, появилось больше мест для отдыха и занятий спортом."Ресурсов в этом направлении у города много, и нужно реализовать еще больше проектов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сделаем больше. Наш город станет зеленее, а места для отдыха, где тбилисцы и гости столицы смогут отдохнуть и развлечься, станет еще больше", – отметил он.В данный момент в городе осуществляются два масштабных проекта – обновляется парк Ваке и строится новый центральный городской парк на территории бывшего ипподрома.

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тбилиси, экология в грузии, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе