https://sputnik-georgia.ru/20220428/v-tbilisi-proydet-premera-proekta-reinkarnatsiya-266277176.html
В Тбилиси пройдет премьера проекта "Реинкарнация"
В Тбилиси пройдет премьера проекта "Реинкарнация"
На экспозиции будет представлено 30 работ со специально созданным автором освещением и музыкой 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T13:03+0400
2022-04-28T13:03+0400
2022-04-28T13:03+0400
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ТбИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьера проекта выставки "Реинкарнация" пройдет в тбилисской галерее Silk Factory Studio 7 и 8 мая, говорится в сообщении организаторов.Выставка откроется перформансом, который является важной частью мероприятия, и продлится в течение нескольких минут.Также отмечается, что для подготовки проекта была вложена длительная работа, креатив и труд, чтобы представить каждую деталь выставки на высоте.Организаторы даже опубликовали правила посещения выставки, по которым желательно прийти в одежде темных цветов, надеть черную медицинскую маску, говорить тихо и не делиться своим мнением о конкретных работах с гостями, чтобы дать "свободу выбора" другому.К приобретению билетов организаторы также подошли оригинально – билеты гости смогут приобрести не на входе, а на выходе, оставив столько, сколько пожелает. Взамен участник группы вручит гостю билет и индивидуальной подписью автора.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, анонсы , тбилиси
В Тбилиси пройдет премьера проекта "Реинкарнация"
На экспозиции будет представлено 30 работ со специально созданным автором освещением и музыкой
ТбИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьера проекта выставки "Реинкарнация" пройдет в тбилисской галерее Silk Factory Studio 7 и 8 мая, говорится в сообщении организаторов.
Выставка откроется перформансом, который является важной частью мероприятия, и продлится в течение нескольких минут.
На экспозиции будет представлено 30 работ со специально созданным автором освещением и музыкой. Организаторы называют это "масштабной синхронизацией музыки и живописи".
Также отмечается, что для подготовки проекта была вложена длительная работа, креатив и труд, чтобы представить каждую деталь выставки на высоте.
Организаторы даже опубликовали правила посещения выставки, по которым желательно прийти в одежде темных цветов, надеть черную медицинскую маску, говорить тихо и не делиться своим мнением о конкретных работах с гостями, чтобы дать "свободу выбора" другому.
К приобретению билетов организаторы также подошли оригинально – билеты гости смогут приобрести не на входе, а на выходе, оставив столько, сколько пожелает. Взамен участник группы вручит гостю билет и индивидуальной подписью автора.