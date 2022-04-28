https://sputnik-georgia.ru/20220428/v-tbilisi-proydet-premera-spektaklya-po-novellam-stefana-tsveyga-266286838.html

В Тбилиси пройдет премьера спектакля по новеллам Стефана Цвейга

В Тбилиси пройдет премьера спектакля по новеллам Стефана Цвейга

Спектакль по новеллам австрийца Цвейга грузинские театралы увидят на русском языке 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T15:18+0400

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театр

культура

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьера спектакля "Незнакомка" по новеллам австрийского писателя и драматурга Стефана Цвейга пройдет в столичном театре Ираиды Квижинадзе 1 мая, говорится в сообщении организаторов.Сценарий для спектакля, который пройдет на русском языке, адаптировал Ника Квижинадзе, а режиссером выступила Ираида Квижинадзе.В постановке примут участие актеры: Тамара Бобохидзе, Александр Наточиев, Сергей Камалов, Ника Гогиашвили, Тимур Квижинадзе и другие.Театр находится по адресу улица Гии Тетелашвили, 8. Начало в 18:00.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр, культура, новости, грузия