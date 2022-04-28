https://sputnik-georgia.ru/20220428/v-tbilisi-uzhestochen-kontrol-za-voditelyami-marshrutok-266285670.html

В Тбилиси ужесточен контроль за водителями маршруток

В Тбилиси ужесточен контроль за водителями маршруток

Пассажиры могут позвонить на горячую линию мэрии Тбилиси и предоставить информацию о нарушениях, заявил Каладзе 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T13:20+0400

2022-04-28T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Более 200 водителей микроавтобусов, так называемых маршруток, были оштрафованы в Тбилиси за последнее время, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По словам мэра столицы, в таких случаях пассажиры могут позвонить на горячую линию мэрии Тбилиси и предоставить информацию о нарушениях. При этом нужно учесть и то, что в некоторых случаях водители не останавливают транспорт из-за отсутствия свободных мест.Градоначальник подчеркнул, что реформа, проводимая тбилисской мэрией, направлена на регулирование и улучшение работы общественного транспорта, однако есть некоторые недостатки, которые обязательно будут устранены.В частности, водители микроавтобусов, для увеличения материальной выгоды, годами останавливали транспорт повсюду, по принципу чем больше пассажиров, тем больше денег. Это, в свою очередь, увеличивало время пути и создавало пассажирам неудобства."Теперь все изменилось. Водители маршруток переведены на фиксированную зарплату. Конечно, есть некоторые недостатки. Мы этого ожидали, потому что была проведена большая реформа. Мы все исправим и за всем проследим", – сказал Каха Каладзе.Мэр также пообещал учесть то, где задерживается транспорт, где нужно добавить транспорт и какой именно маршрут нужно улучшить.Презентацию новой транспортной политики Тбилиси Каладзе провел в 2018 году. Согласно изменениям, основными задачами городского управления стали разгрузка транспортной сети от пробок и сокращение загрязнения воздуха. Политика мэрии ориентирована на безопасное передвижение пешеходов и развитие общественного транспорта.

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