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Вниманию автомобилистов: в Тбилиси будут действовать новые правила и штрафы
Вниманию автомобилистов: в Тбилиси будут действовать новые правила и штрафы
Среди новшеств – повышение штрафов за нарушение правил парковки 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T09:01+0400
2022-04-28T09:01+0400
2022-04-28T09:01+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
автомобили
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламентское большинство вместе с мэрией Тбилиси разработали новый законопроект, согласно которому в столице будут ужесточены правила парковки и увеличены штрафы, заявил депутат от фракции большинства "Грузинская мечта" Бека Давитулиани.Игнорирование правил парковки – одна из главных проблем столицы. Отсутствие парковочных мест и большое количество автомобилей привело к тому, что многие автомобилисты паркуются прямо на тротуарах или в местах, где парковка категорически запрещена.По его словам, согласно законопроекту, все автомобили паркующиеся на тротуарах Тбилиси после вступления в силу законопроекта будут эвакуироваться на штрафную стоянку.Кроме того, мэрия столицы получит право устанавливать свои правила на передвижение такси на части дороги, выделенной для передвижения автобусов. Также в рамках изменений водителям Тбилиси будут приходить уведомления о штрафах в обычном порядке, а не в виде бумаги на лобовом стекле.Наряду с этим с 50 до 100 лари увеличится штраф за езду по велосипедной дорожке, за остановку такси на паркинге, парковку на месте зарядки автомобилей и на месте для лиц с ОВЗ.Также до 100 лари увеличится штраф для легковых автомобилей, паркующихся на месте, предназначенном для трейлеров, автобусов и микроавтобусов. А вот штраф за игнорирование знака "Парковка запрещена" после вступления в силу законопроекта увеличится с 10 до 50 лари.
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грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов: в Тбилиси будут действовать новые правила и штрафы
Среди новшеств – повышение штрафов за нарушение правил парковки
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламентское большинство вместе с мэрией Тбилиси разработали новый законопроект, согласно которому в столице будут ужесточены правила парковки и увеличены штрафы, заявил депутат от фракции большинства "Грузинская мечта" Бека Давитулиани.
Игнорирование правил парковки – одна из главных проблем столицы. Отсутствие парковочных мест и большое количество автомобилей привело к тому, что многие автомобилисты паркуются прямо на тротуарах или в местах, где парковка категорически запрещена.
"Транспортная политика Тбилиси ориентирована, в первую очередь, на пешеходов, развитие общественного транспорта и только после этого на владельцев частных автомобилей", – пояснил причину ужесточения правил Давитулиани на брифинге.
По его словам, согласно законопроекту, все автомобили паркующиеся на тротуарах Тбилиси после вступления в силу законопроекта будут эвакуироваться на штрафную стоянку.
Кроме того, мэрия столицы получит право устанавливать свои правила на передвижение такси на части дороги, выделенной для передвижения автобусов. Также в рамках изменений водителям Тбилиси будут приходить уведомления о штрафах в обычном порядке, а не в виде бумаги на лобовом стекле.
Наряду с этим с 50 до 100 лари увеличится штраф за езду по велосипедной дорожке, за остановку такси на паркинге, парковку на месте зарядки автомобилей и на месте для лиц с ОВЗ.
Также до 100 лари увеличится штраф для легковых автомобилей, паркующихся на месте, предназначенном для трейлеров, автобусов и микроавтобусов. А вот штраф за игнорирование знака "Парковка запрещена" после вступления в силу законопроекта увеличится с 10 до 50 лари.