https://sputnik-georgia.ru/20220429/abstraktsiya-i-kosmos-v-tbilisi-proydet-vystavka-rabot-manuchara-okrostsvaridze-266320188.html

Абстракция и космос: в Тбилиси пройдет выставка работ Манучара Окросцваридзе

Абстракция и космос: в Тбилиси пройдет выставка работ Манучара Окросцваридзе

Минимализм, психоанализ и черные дыры - в грузинской столице открывается необычная выставка 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T19:59+0400

2022-04-29T19:59+0400

2022-04-29T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр— Sputnik. Выставка "Фрагменты" грузинского художника Манучара Окросцваридзе, где будут представлены его работы разных периодов, пройдет в Тбилиси, в CROSTY CONCEPT STORE с 21 мая по 21 июля.Выставка объединяет три важные работы, созданные в разное время. Центром экспозиции является инсталляция, созданная для выставки "Музей Луны" в 2013 году.Второй объект — небольшая скульптура, символизирующая человеческий портрет в виде черной дыры. Это метафора человечества, которое медленно поглощает всю материю, биомассу и информацию на Земле."Подобно черным дырам, будущее этого процесса неизвестно. Оно станет последней "могилой" материи или основой для рождения нового мира. Скульптура 2012 года", - поясняют организаторы.Не менее интересен и третий объект — "Содержание недоступно". Это расширенная версия одного из объектов одноименного проекта 2017 года.В этом случае художник пытался пересечь грань между повествованием и абстракцией: он ничего не говорит, не указывает на конкретное содержание, а создает импульс, который позволяет зрителю проецировать свое содержание на основе собственного психоинтеллектуального опыта.Организаторы отмечают, что творчество Окросцваридзе подталкивает зрителя к размышлениям и рассуждениям. Художник будто наблюдает за человеческими эмоциями, что впоследствии вдохновляет его на творчество. В основе его работ часто лежат внутренние конфликты, этапы интеллектуального или эмоционального развития человека.Творения Окросцваридзе отличаются минимализмом и включает в себя графику, живопись, скульптуру, объекты, инсталляции и многое др.

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выставка, анонсы , грузия, культура, новости, тбилиси, грузинские художники