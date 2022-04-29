https://sputnik-georgia.ru/20220429/aktsii-protesta-s-trebovaniem-perevesti-saakashvili-na-lechenie-za-rubezh-anonsiruyut-v-adzharii-266309794.html
Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии
Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии
Первая акция протеста состоится 6 мая 2022 года, заявляет один из лидеров ЕНД 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T13:19+0400
2022-04-29T13:19+0400
2022-04-29T13:31+0400
единое нацдвижение
новости
грузия
политика
батуми
михаил саакашвили
акции протеста
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0c/249428526_771:165:2889:1356_1920x0_80_0_0_019273cc91c4efd304f824bc5b76ae1e.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Члены самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" анонсируют масштабные акции протеста в Аджарии в начале мая с требованием перевести экс-президента Саакашвили на лечение за границу. Об этом заявил один из лидеров ЕНД Элгуджа Багратиони.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.По его словам, все перечисленные факты вызывают подозрения, что власть пытается убить третьего президента "через пытки и бесчеловечное обращение".Как отметил Багратиони, акции начнутся 6 мая и будут проходить в Батуми."До тех пор, пока указанные требования не будут выполнены, нам придется работать в чрезвычайном режиме. Мы начинаем мирные акции протеста, которые ежедневно будут проходить в разной форме. Первая акция состоится 6 мая 2022 года в 19:00 на улице Руставели возле Батумского университета", – сказал Багратиони.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.Кроме того, народный защитник Грузии Нино Ломджария рекомендует сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента. По ее словам, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Например, отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0c/249428526_1033:137:2710:1395_1920x0_80_0_0_4f62064738a4f35f88a6dd9083ba6fd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
единое нацдвижение, новости, грузия, политика, батуми, михаил саакашвили, акции протеста
Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии
13:19 29.04.2022 (обновлено: 13:31 29.04.2022)
Первая акция протеста состоится 6 мая 2022 года, заявляет один из лидеров ЕНД
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Члены самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" анонсируют масштабные акции протеста в Аджарии в начале мая с требованием перевести экс-президента Саакашвили на лечение за границу. Об этом заявил один из лидеров ЕНД Элгуджа Багратиони.
На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.
"Эксперты и специалисты открыто заявляют, что третьему президенту необходимо срочное лечение за границей в специализированном медицинском учреждении, на что власть не реагирует. Более того, запретили впускать к нему врачей, снабжать его едой", – сказал Багратиони на брифинге.
По его словам, все перечисленные факты вызывают подозрения, что власть пытается убить третьего президента "через пытки и бесчеловечное обращение".
Как отметил Багратиони, акции начнутся 6 мая и будут проходить в Батуми.
"До тех пор, пока указанные требования не будут выполнены, нам придется работать в чрезвычайном режиме. Мы начинаем мирные акции протеста, которые ежедневно будут проходить в разной форме. Первая акция состоится 6 мая 2022 года в 19:00 на улице Руставели возле Батумского университета", – сказал Багратиони.
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.
Кроме того, народный защитник Грузии Нино Ломджария рекомендует сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента. По ее словам, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Например, отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.