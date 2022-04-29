https://sputnik-georgia.ru/20220429/aktsii-protesta-s-trebovaniem-perevesti-saakashvili-na-lechenie-za-rubezh-anonsiruyut-v-adzharii-266309794.html

Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии

Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии

Первая акция протеста состоится 6 мая 2022 года, заявляет один из лидеров ЕНД 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T13:19+0400

2022-04-29T13:19+0400

2022-04-29T13:31+0400

единое нацдвижение

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михаил саакашвили

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Члены самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" анонсируют масштабные акции протеста в Аджарии в начале мая с требованием перевести экс-президента Саакашвили на лечение за границу. Об этом заявил один из лидеров ЕНД Элгуджа Багратиони.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.По его словам, все перечисленные факты вызывают подозрения, что власть пытается убить третьего президента "через пытки и бесчеловечное обращение".Как отметил Багратиони, акции начнутся 6 мая и будут проходить в Батуми."До тех пор, пока указанные требования не будут выполнены, нам придется работать в чрезвычайном режиме. Мы начинаем мирные акции протеста, которые ежедневно будут проходить в разной форме. Первая акция состоится 6 мая 2022 года в 19:00 на улице Руставели возле Батумского университета", – сказал Багратиони.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.Кроме того, народный защитник Грузии Нино Ломджария рекомендует сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента. По ее словам, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Например, отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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единое нацдвижение, новости, грузия, политика, батуми, михаил саакашвили, акции протеста