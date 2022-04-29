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https://sputnik-georgia.ru/20220429/avariya-na-magistralnom-vodoprovode-v-tbilisi--chast-naseleniya-ostanetsya-bez-vody-266307248.html
Авария на магистральном водопроводе в Тбилиси – часть населения останется без воды
Авария на магистральном водопроводе в Тбилиси – часть населения останется без воды
Из-за повреждения водопровода до 02:00 ночи воду не будут получать жители нескольких столичных районов 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T12:12+0400
2022-04-29T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Часть населения столицы останется без воды из-за аварийного повреждения на магистральном водопроводе на проспекте Маршала Геловани в Тбилиси, сообщает компания GWP.Технические группы водораспределительной компании уже находятся на месте. Для остановки потока воды из поврежденного участка трубы закрыты регулирующие рычаги.Из-за повреждения водопровода с 09:30 29 апреля до 02:00 30 апреля воду не будут получать жители нескольких районов Тбилиси:Мтацминда-Крцанисский районВ Мтацминда-Крцанисском районе воду не будут получать жители улиц Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Макашвили, Гогебашвили, Варазисхеви, Меликишвили, Ларси, Грибоедова, Зубалашвили, Руставели, Гудиашвили, Абашидзе, Чавчавадзе, Жордания, Ингороква, Лермонтова, Петриашвили, поселения Окрокана, Пушкина, Хандзтели, Асатиани, Самгебро, Горгасали, Гуниа, Коте Апхази и прилегающие улицы.Ваке-Сабурталинский районВ Ваке-Сабурталинском районе воду не будут получать жители улиц Кекелидзе, Мцхета, Барнова, Палиашвили, часть проспекта Чавчавадзе, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Касадзе, Тактакишвили, Дариали, Радиани, Арешидзе, Атени, Кипшидзе, Долидзе, Иоселиани, Костава, Имедашвили, Исакадзе и Гагарина.Воду не будут получать также жители улицы Шартава, Иосебидзе, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Одессы, Геловани, Земо Ведзиси, Цинцадзе, горы Саирме, Гамрекели, Багратиони, Важа-Пшавела, Бурдзгла, Бахтриони, Пекина, Тамарашвили, часть проспекта Казбеги и прилегающие улицы.Дидубе-Чугуретский районВ Дидубе-Чугуретском районе воду отключат жителям улиц Баланчина, Белиашвили, Лубляны, Марджанишвили и Чхеидзе.Водораспределительная компания приносит извинения жителям столицы за созданный дискомфорт. В компании обещают предоставлять воду населению в цистернах.
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тбилиси, происшествия, грузия, новости, общество

Авария на магистральном водопроводе в Тбилиси – часть населения останется без воды

12:12 29.04.2022 (обновлено: 13:23 29.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerПотоп на проспекте маршала Геловани из-за прорыва водопроводной трубы
Потоп на проспекте маршала Геловани из-за прорыва водопроводной трубы - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Из-за повреждения водопровода до 02:00 ночи воду не будут получать жители нескольких столичных районов
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Часть населения столицы останется без воды из-за аварийного повреждения на магистральном водопроводе на проспекте Маршала Геловани в Тбилиси, сообщает компания GWP.
Технические группы водораспределительной компании уже находятся на месте. Для остановки потока воды из поврежденного участка трубы закрыты регулирующие рычаги.
Из-за повреждения водопровода с 09:30 29 апреля до 02:00 30 апреля воду не будут получать жители нескольких районов Тбилиси:
Мтацминда-Крцанисский район
В Мтацминда-Крцанисском районе воду не будут получать жители улиц Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Макашвили, Гогебашвили, Варазисхеви, Меликишвили, Ларси, Грибоедова, Зубалашвили, Руставели, Гудиашвили, Абашидзе, Чавчавадзе, Жордания, Ингороква, Лермонтова, Петриашвили, поселения Окрокана, Пушкина, Хандзтели, Асатиани, Самгебро, Горгасали, Гуниа, Коте Апхази и прилегающие улицы.
© photo: Sputnik / Goga VardzieliСтарый Тбилиси - городская архитектура
Старый Тбилиси - городская архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2022
Старый Тбилиси - городская архитектура
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Ваке-Сабурталинский район
В Ваке-Сабурталинском районе воду не будут получать жители улиц Кекелидзе, Мцхета, Барнова, Палиашвили, часть проспекта Чавчавадзе, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Касадзе, Тактакишвили, Дариали, Радиани, Арешидзе, Атени, Кипшидзе, Долидзе, Иоселиани, Костава, Имедашвили, Исакадзе и Гагарина.
Воду не будут получать также жители улицы Шартава, Иосебидзе, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Одессы, Геловани, Земо Ведзиси, Цинцадзе, горы Саирме, Гамрекели, Багратиони, Важа-Пшавела, Бурдзгла, Бахтриони, Пекина, Тамарашвили, часть проспекта Казбеги и прилегающие улицы.
Дидубе-Чугуретский район
В Дидубе-Чугуретском районе воду отключат жителям улиц Баланчина, Белиашвили, Лубляны, Марджанишвили и Чхеидзе.
Водораспределительная компания приносит извинения жителям столицы за созданный дискомфорт. В компании обещают предоставлять воду населению в цистернах.
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