https://sputnik-georgia.ru/20220429/dzhano-ananidze-zavershil-futbolnuyu-kareru-266323572.html

Джано Ананидзе завершил футбольную карьеру

Джано Ананидзе завершил футбольную карьеру

За 2009-2019 годы Ананидзе провел за сборную Грузии 45 матчей и забил 7 мячей 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Атакующий полузащитник футбольной сборной Грузии, бывший игрок московского "Спартака" Джано Ананидзе объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает Федерация футбола Грузии."За 2009-2019 годы Джано провел за сборную 45 матчей и забил 7 мячей. Спасибо, Джано!" - говорится в сообщении ФФГ.Принять такое решение 29-летнего спортсмена вынудили хронические травмы и постоянные рецидивы.5 сентября 2009 года Ананидзе дебютировал в составе сборной Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против команды Италии. Он стал самым молодым игроком в истории своей национальной команды.Джано Ананидзе выступал за московский "Спартак" с 2007 по 2020 год. В сезоне 2013/14 он играл за "Ростов" на правах аренды.В январе 2020 года футболист покинул "Спартак" и перешел в "Анортосис" под руководством Темура Кецбая. В апреле 2021 года Джано Ананидзе перешел в тбилисское "Динамо", из которого в январе 2022 года перешел в "Динамо" Батуми.

https://sputnik-georgia.ru/20210317/Dzhano-Ananidze-esli-ne-pozvonyat-iz-madridskogo-Reala-ostanus-v-Dinamo-Batumi-251195157.html

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