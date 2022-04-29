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Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан продолжает расти
Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан продолжает расти
Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 50,8 млн долларов 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T07:32+0400
2022-04-29T07:32+0400
2022-04-29T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. За январь-март текущего года экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в стоимостном выражении на 6,2%.Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 50,8 млн долларов, сообщил Sputnik Азербайджан.Однако количество экспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан за отчетный период сократилось на 10,4% – с 7 193 до 6 438. Тем не менее Азербайджан занимает первое место по этому показателю в январе-марте. В целом за первый квартал года Грузия реэкспортировала автомобилей на сумму 94,9 миллиона, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, азербайджан, статистика, автомобили
Экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан продолжает расти
Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 50,8 млн долларов
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. За январь-март текущего года экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в стоимостном выражении на 6,2%.
Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 50,8 млн долларов, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Однако количество экспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан за отчетный период сократилось на 10,4% – с 7 193 до 6 438. Тем не менее Азербайджан занимает первое место по этому показателю в январе-марте.
В целом за первый квартал года Грузия реэкспортировала автомобилей на сумму 94,9 миллиона, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.