https://sputnik-georgia.ru/20220429/festival-klassicheskoy-muzyki-v-tsinandali-soberet-muzykantov-co-vsego-mira-266312369.html
Фестиваль классической музыки в Цинандали соберет музыкантов cо всего мира
Фестиваль классической музыки в Цинандали соберет музыкантов cо всего мира
Это один из самых масштабных фестивалей, который ежегодно знакомит Грузию с миром классической музыки и наоборот 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T11:32+0400
2022-04-29T11:32+0400
2022-04-30T02:17+0400
фестиваль классической музыки в цинандали
культура
грузия
новости
георгий гигашвили
сандро небиеридзе
георгий рамишвили
цинандали
silk road group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266311534_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_60c12a32a69da4df4645047d22568d77.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр— Sputnik. Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) со 2 по 11 сентября, сообщают организаторы.Музыкальный фестиваль 2022 года отмечает возвращение Пан-Кавказского молодежного оркестра, который проведет четыре концерта – 2, 5, 8 и в заключительный день 11 сентября.Уже 4 сентября свои выступления проведут российский пианист Денис Кожухин и пианист из Японии Мао Фудзита (Mao Fujita).На фестиваль приедет порадовать гостей своим исполнением классической музыки и венгерский скрипач Кристоф Барати (Kristof Barati), который выступит вместе с Жульеном Квентином.Пианист Квентин выступит и 6 сентября. На сцене с ним будет музицировать альтист из США Дэвид Аарон Карпентер (David Aaron Carpenter).В этот же день слушатели смогут насладиться совместным выступлением трех музыкантов – французского скрипача Рено Капюсона (Renaud Capuçon), австрийско-иранского виолончелиста Киан Солтани (Kian Soltani) и пианиста Мао Фудзита.7 сентября состоится выступление скрипачки из Молдовы Александры Конуновой и пианиста Дениса Кожухина. Также в этот день зрители смогут посетить спектакль театра Габриадзе "Осень моей весны".Пианист Жульен Квентин вместе с виолончелистов Кианом Солтани проведут свое выступление для гостей фестиваля 9 сентября. Фестиваль не пропустит и норвежская скрипачка Вильде Франг (Vilde Frang), которая выступит с Кианом Солтани и Жульеном Квентином.Уже 11 сентября зрители смогут насладится музыкой молодого поколения – юных грузинских музыкантов пианистов Георгия Гигашвили и Сандро Небиеридзе.О фестивалеФестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.
цинандали
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266311534_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_227cad9d0b3985b507c48a1e03ee835a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль классической музыки в цинандали, культура, грузия, новости, георгий гигашвили, сандро небиеридзе, георгий рамишвили, цинандали, silk road group
Фестиваль классической музыки в Цинандали соберет музыкантов cо всего мира
11:32 29.04.2022 (обновлено: 02:17 30.04.2022)
Это один из самых масштабных фестивалей, который ежегодно знакомит Грузию с миром классической музыки и наоборот
ТБИЛИСИ, 30 апр— Sputnik. Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) со 2 по 11 сентября, сообщают организаторы.
Музыкальный фестиваль 2022 года
отмечает возвращение Пан-Кавказского молодежного оркестра, который проведет четыре концерта – 2, 5, 8 и в заключительный день 11 сентября.
На второй день фестиваля, 3 сентября, состоится концерт, на котором выступят виолончелистка из Китая LiLa вместе с французским пианистом Жульеном Квентином. В этот же день пройдет вечер, на котором сыграет южнокорейский пианист Чо Сон Чжин (Seong-Jin Cho).
Уже 4 сентября свои выступления проведут российский пианист Денис Кожухин и пианист из Японии Мао Фудзита (Mao Fujita).
На фестиваль приедет порадовать гостей своим исполнением классической музыки и венгерский скрипач Кристоф Барати (Kristof Barati), который выступит вместе с Жульеном Квентином.
Пианист Квентин выступит и 6 сентября. На сцене с ним будет музицировать альтист из США Дэвид Аарон Карпентер (David Aaron Carpenter).
В этот же день слушатели смогут насладиться совместным выступлением трех музыкантов – французского скрипача Рено Капюсона (Renaud Capuçon), австрийско-иранского виолончелиста Киан Солтани (Kian Soltani) и пианиста Мао Фудзита.
7 сентября состоится выступление скрипачки из Молдовы Александры Конуновой и пианиста Дениса Кожухина. Также в этот день зрители смогут посетить спектакль театра Габриадзе "Осень моей весны".
На седьмой день фестиваля, 8 сентября, в Цинандали проведут свой концерт Александра Конунова, Киан Солтани и французский пианист Люка Дебарг (Lucas Debargue), сольный концерт которого состоится также 9 сентября.
Пианист Жульен Квентин вместе с виолончелистов Кианом Солтани проведут свое выступление для гостей фестиваля 9 сентября. Фестиваль не пропустит и норвежская скрипачка Вильде Франг (Vilde Frang), которая выступит с Кианом Солтани и Жульеном Квентином.
Уже 11 сентября зрители смогут насладится музыкой молодого поколения – юных грузинских музыкантов пианистов Георгия Гигашвили и Сандро Небиеридзе.
О фестивале
Фестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.
Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.
Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.
Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.