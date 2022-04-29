https://sputnik-georgia.ru/20220429/festival-klassicheskoy-muzyki-v-tsinandali-soberet-muzykantov-co-vsego-mira-266312369.html

Фестиваль классической музыки в Цинандали соберет музыкантов cо всего мира

Фестиваль классической музыки в Цинандали соберет музыкантов cо всего мира

Это один из самых масштабных фестивалей, который ежегодно знакомит Грузию с миром классической музыки и наоборот 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T11:32+0400

2022-04-29T11:32+0400

2022-04-30T02:17+0400

фестиваль классической музыки в цинандали

культура

грузия

новости

георгий гигашвили

сандро небиеридзе

георгий рамишвили

цинандали

silk road group

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ТБИЛИСИ, 30 апр— Sputnik. Один из самых масштабных фестивалей классической музыки Tsinandali Festival состоится в селе Цинандали (винный регион Грузии – Кахети) со 2 по 11 сентября, сообщают организаторы.Музыкальный фестиваль 2022 года отмечает возвращение Пан-Кавказского молодежного оркестра, который проведет четыре концерта – 2, 5, 8 и в заключительный день 11 сентября.Уже 4 сентября свои выступления проведут российский пианист Денис Кожухин и пианист из Японии Мао Фудзита (Mao Fujita).На фестиваль приедет порадовать гостей своим исполнением классической музыки и венгерский скрипач Кристоф Барати (Kristof Barati), который выступит вместе с Жульеном Квентином.Пианист Квентин выступит и 6 сентября. На сцене с ним будет музицировать альтист из США Дэвид Аарон Карпентер (David Aaron Carpenter).В этот же день слушатели смогут насладиться совместным выступлением трех музыкантов – французского скрипача Рено Капюсона (Renaud Capuçon), австрийско-иранского виолончелиста Киан Солтани (Kian Soltani) и пианиста Мао Фудзита.7 сентября состоится выступление скрипачки из Молдовы Александры Конуновой и пианиста Дениса Кожухина. Также в этот день зрители смогут посетить спектакль театра Габриадзе "Осень моей весны".Пианист Жульен Квентин вместе с виолончелистов Кианом Солтани проведут свое выступление для гостей фестиваля 9 сентября. Фестиваль не пропустит и норвежская скрипачка Вильде Франг (Vilde Frang), которая выступит с Кианом Солтани и Жульеном Квентином.Уже 11 сентября зрители смогут насладится музыкой молодого поколения – юных грузинских музыкантов пианистов Георгия Гигашвили и Сандро Небиеридзе.О фестивалеФестиваль Цинандали стал инициативой государственного и частного секторов – Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум об их сотрудничестве был подписан в январе 2017 года.Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель – Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер.Специально для фестиваля в Цинандали был построен музыкальный зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в Цинандали также была создана Международная музыкальная академия, при которой сформирован молодежный оркестр из 60 человек.

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фестиваль классической музыки в цинандали, культура, грузия, новости, георгий гигашвили, сандро небиеридзе, георгий рамишвили, цинандали, silk road group